Enquete BBB 25: Parcial revela disputa acirrada entre dois brothers no Paredão

Baiano segue como o mais rejeitado pelo público com pequena diferença

Sem ter tempo para respirar após a última berlinda, mais um Paredão foi formado na noite desta terça (8) e três brothers disputam pela permanência na casa. De acordo com parcial da Enquete BBB 24 do CORREIO, ainda não está decidido quem será o participante eliminado pela votação popular. >

Dois brothers protagonizam a disputa com as maiores rejeições: o baiano Vinícius com 45.08% dos votos (7,116 votos) e Maike com 41.6% (6,567 votos). Já a bailarina cearense Renata está bem atrás com 13.32% (2,103 votos). A parcial foi analisada às 21h desta quarta (9). Já foram mais de 15.000 votos na enquete disponibilizada para os leitores. >