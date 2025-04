SAÚDE E AUTOESTIMA

Yasmin Santos conta que perdeu 62 kg após bariátrica: 'Qualidade de vida'

Sertaneja fez a cirurgia por motivos de saúde há cerca de um ano e quatro meses

A sertaneja detalhou que pesava 20 kg antes do procedimento e agora está com 58 kg. A bariátrica é uma cirurgia plástica que consiste na remoção de parte do estômago para auxiliar na perda de peso. Yasmin optou pela bariátrica sleeve onde cerca de 80% do estômago é retirado. A técnica costuma ser realizada por videolaparoscopia, com pequenos furinhos no abdômen, sendo considerada minimamente invasiva.>