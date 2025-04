SERENA

Mani Reggo posa feliz após vencer Davi Brito na Justiça: 'Acredite no bem'

Empresária pode levar metade do prêmio do campeão do BBB24

Elis Freire

Publicado em 9 de abril de 2025 às 17:30

Mani Reggo Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Após vencer Davi Brito em primeira instância na Justiça, Mani Reggo deu as caras no Instagram e posou ‘plena’ em um terraço. Os advogados de Mani confirmam ao CORREIO que juíza reconheceu que o casal vivia uma união estável quando o baiano se tornou campeão do BBB 24. Por isso, caso não haja recurso, ela terá direito à metade do prêmio recebido pelo baiano, que gira em torno de R$ 3 milhões. >

Em sequência de fotos publicadas na noite desta terça-feira (8), Mani aparece sorrindo discreta de roupa verde no topo de um prédio com um olhar sereno. “Acredite no bem e tenha sempre fé em Deus”, escreveu a influenciadora na legenda.>

Vitória na Justiça

A decisão em primeira instância foi tomada pela juíza Rosa Ferreira de Castro, da 7ª Vara de Família de Salvador (BA) na última sexta (4) e exposta pelo Alô Alô Bahia na tarde desta terça (8). Minutos após a divulgação da derrota, o ex-BBB anunciou que vai ser pai do seu primeiro filho com Adriana Paula.>

Davi terminou com Mani poucos dias após o baiano se consagrar como o vencedor do BBB 24 e se tornar milionário. Durante o confinamento, o ex-motorista de aplicativo se referia à Mani como “esposa”, mas ao deixar o programa, declarou que eles estavam apenas “se conhecendo”. Antes do programa, quando o baiano era motorista de aplicativo, os dois chegaram a morar juntos - o que alega Mani Reggo no processo.>