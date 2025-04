PÓS-REALITY

De Bambam a Davi: Por onde andam os 24 campeões do BBB?

Participantes usaram o prêmio milionário conquistado no reality de formas diversas

Elis Freire

Publicado em 9 de abril de 2025 às 06:00

O Big Brother Brasil se consolidou como o maior reality show da televisão brasileira, ao transformar anônimos em celebridades instantâneas. Ao longo de mais de duas décadas, 24 participantes conquistaram o prêmio principal e se tornaram os rostos de suas respectivas edições.>

Alguns seguiram caminhos previsíveis, como a carreira artística ou a vida de influenciador digital, já outros optaram por rotas mais discretas, longe dos holofotes. Com diferentes realidades hoje, houve campeões que conseguiram multiplicar o prêmio e também quem viu o dinheiro escorrer pelas mãos.>

O CORREIO foi atrás de descobrir por onde anda cada um dos 24 campeões do famoso reality show da TV Globo e como eles usaram a fortuna conquistada após se mostrarem 24 horas por dia para o Brasil.>

Confira:>

BBB 1 – Kleber Bambam >

Popó e Kleber Bambam Crédito: Reprodução / Instagram

Primeiro vencedor do Big Brother Brasil, Kleber Bambam é hoje fisiculturista, boxeador e influenciador digital. Em 2024, Bambam voltou aos holofotes ao enfrentar Popó em uma luta amplamente divulgada, mas foi derrotado de forma rápida pelo ex-campeão mundial. Atualmente ele mora nos Estados Unidos, onde administra uma loja de artigos esportivos. No YouTube, acumula mais de 1 milhão de inscritos, compartilhando sua rotina de treinos.>

BBB 2 – Rodrigo Cowboy>

Rodrigo Cowboy Crédito: Campeões do BBB

Rodrigo Leonel, campeão da segunda edição, optou por uma vida discreta após o reality. O ganhador perdeu parte do prêmio investindo em bezerros e hoje trabalha como corretor de imóveis e treinador de cavalos. Aos 53 anos, Rodrigo Cowboy vive no campo e raramente aparece na mídia.>

BBB 3 – Dhomini Ferreira>

Dhomini Ferreira Crédito: Campeões do BBB

Vencedor da terceira edição e ex-namorado de Sabrina Sato, Dhomini retornou ao programa em 2013, mas foi eliminado precocemente. Investiu o prêmio em imóveis e um posto de gasolina, mas os negócios não prosperaram. Atualmente, vive em Goiás com a esposa e os cinco filhos, com quem realiza palestras sobre empreendedorismo. Também participou do reality Made in Japan, exibido pela Record.>

BBB 4 – Cida dos Santos>

Cida dos Santos Crédito: Campeões do BBB

Primeira mulher a vencer o programa, Cida usou parte do prêmio para quitar dívidas e ajudar familiares e amigos. Anos depois, precisou pagar honorários advocatícios após uma disputa judicial com um ex-companheiro. Atualmente, vive em Mangaratiba (RJ), onde é proprietária de dois imóveis.>

BBB 5 – Jean Wyllys>

Jean Wyllys Crédito: Divulgação

Jean Wyllys foi o primeiro campeão a levar R$ 1 milhão e também o primeiro a se assumir homossexual dentro do programa. Após o reality, elegeu-se deputado federal pelo PSOL por três mandatos, mas renunciou ao último em 2019, alegando ameaças à sua segurança. Mora em Berlim, onde atua como artista plástico, escritor e jornalista. Seu trabalho mais recente é o livro “O que não se pode dizer”, em coautoria com Marcia Tiburi.>

BBB 6 – Mara Viana>

Campeões do BBB Crédito: Campeões do BBB

Com o prêmio, Mara Viana custeou o tratamento da filha, diagnosticada com síndrome de Little, e investiu em uma pousada em Porto Seguro (BA). Formada em Teologia, atualmente cursa Psicologia e opta por uma vida mais reservada.>

BBB 7 – Diego Alemão>

Diego Alemão Crédito: Reprodução

Protagonista de um triângulo amoroso marcante, Diego Alemão usou o prêmio para investir em imóveis e leilões. Hoje administra os negócios da família. Em 2023, internou-se em uma clínica de reabilitação, tratando-se contra a depressão e o uso de substâncias químicas.>

BBB 8 – Rafinha Ribeiro>

Rafinha Ribeiro Crédito: Campeões do BBB

Rafinha venceu após uma disputa acirrada com Gyselle. Aplicou parte do prêmio e investiu em seu estúdio de tatuagem em Campinas (SP). Com mais de 700 mil seguidores nas redes sociais, também atua como influenciador digital e realiza transmissões ao vivo comentando realities.>

BBB 9 – Max Porto>

Max Porto Crédito: Campeões do BBB

Campeão com uma margem pequena de votos, Max Porto quitou dívidas, viajou e tentou empreender, mas os projetos não tiveram continuidade. Atualmente é artista plástico e coordena uma escola voltada à criatividade, com cursos de robótica, modelagem 3D e criação de jogos. Também oferece consultorias a interessados em participar do programa.>

BBB 10 – Marcelo Dourado>

Marcelo Dourado Crédito: Reprodução

Vencedor da décima edição após retornar ao reality, Marcelo Dourado destinou o prêmio a investimentos na carreira de atleta, ajuda à família e jogos. Atualmente é árbitro de MMA, educador físico e faixa preta em diversas artes marciais.>

BBB 11 – Maria Melilo>

Maria Melilo Crédito: Campeões do BBB

Após o programa, Maria Melilo enfrentou um câncer no fígado, tratado com recursos do prêmio. Ela também trabalhou como atriz e humorista, além de posar para revistas. Hoje, Melilo atua como modelo, influenciadora e produtora de conteúdo adulto.>

BBB 12 – Fael Cordeiro>

Fael Cordeiro Crédito: Campeões do BBB

Eliminado com 92% dos votos, Fael Cordeiro usou o prêmio para adquirir fazendas no Mato Grosso. Veterinário de formação, hoje ele vive com a família no campo e é dono de um centro de capacitação para profissionais da agropecuária.>

BBB 13 – Fernanda Keulla>

Fernanda Keulla Crédito: Campeões do BBB

Fernanda deixou a carreira de advogada após vencer o BBB e investiu o prêmio na família. Keulla passou a trabalhar como apresentadora em canais como Globo Minas, Vídeo Show e na própria Rede BBB. A ex-BBB também comandou o programa Encrenca, da RedeTV!.>

BBB 14 – Vanessa Mesquita>

Vanessa optou por não mexer no prêmio, mantendo-o aplicado em investimentos e negócios. Formada em Medicina Veterinária, fundou a ONG Instituto Pet Van, voltada à proteção animal. A ganhadora do grande prêmio em 2014 estudou Marketing e atua como influenciadora e embaixadora de uma marca de suplementos.>

BBB 15 – Cézar Lima>

Campeões do BBB Crédito: Reprodução

Cézar aplicou todo o prêmio em ações e previdência privada. Com os rendimentos, ajudou a família e garantiu a aposentadoria da mãe. Formado em Direito e Economia, ele mora com a esposa e o filho no Mato Grosso do Sul e compartilha sua rotina rural nas redes sociais.>

BBB 16 – Munik Nunes>

Campeões do BBB Crédito: Reprodução

A campeã mais jovem da história do programa, Munik tinha apenas 19 anos ao vencer. Dividiu o prêmio com os pais e investiu sua parte em aplicações e empresas, conseguindo retorno financeiro. Participou do Power Couple em 2018. Atualmente é influenciadora e mãe de uma menina.>

BBB 17 – Emilly Araújo>

Campeões do BBB Crédito: Reprodução

Após o programa, Emilly quitou dívidas e comprou uma casa. Ela chagou a trabalhar como apresentadora no YouTube da RedeTV! Hoje, a vencedora do BBB 17 atua como influenciadora, empresária e produtora de conteúdo.>

BBB 18 – Gleici Damasceno>

Gleici Damasceno Crédito: Redes sociais

Primeira acreana campeã do programa, Gleici investiu o prêmio e comprou uma casa para a mãe. A ex-BBB se tornou atriz e influenciadora, participando do reality "No Limite" e atuando em produções como "Resistir e Recomeçar" e "Noites Alienígenas".>

BBB 19 – Paula Von Sperling>

Paula Von Sperling Crédito: Reprodução

Apesar das polêmicas, Paula Von Sperling venceu o BBB19 com o prêmio de R$1,5 milhão e três carros. A mineira usou os recursos para quitar dívidas da família. Hoje, ela abandonou a carreira no Direito e atua como influenciadora digital, com foco em viagens e vida fitness.>

BBB 20 – Thelma Assis>

Thelma Crédito: Reprodução

Primeira participante do grupo Pipoca a vencer o reality, Thelma investiu o prêmio a longo prazo e sonha com a casa própria. Médica anestesiologista, a campeã atua como apresentadora no quadro “Bem Estar”, da TV Globo, e é embaixadora de grandes marcas nas redes sociais. >

BBB 21 – Juliette Freire>

Juliette Freire Crédito: Reprodução / Youtube

Campeã da edição com maior engajamento nas redes, Juliette saiu do programa com mais de 30 milhões de seguidores. A paraibana investiu o prêmio na família e construiu carreira como cantora e influenciadora. Recentemente, Juliette lançou o álbum "Ciclone" (2023), além do projeto São Juão. A famosa está noiva do empresário Kaique Cerveny.>

BBB 22 – Arthur Aguiar>

Arthur Aguiar Crédito: Reprodução/Instagram

Único integrante do grupo Camarote a vencer o programa, Arthur afirma ter investido integralmente o prêmio. Após o reality, o ator declarou que enfrentou dificuldades profissionais e optou por empreender. Arthur é pai de dois filhos, Sophia, com Maíra Cardi, e Gabriel, com Jheny Santucci.>

BBB 23 – Amanda Meirelles>

Campeã do “BBB 23”, Amanda Meirelles revela o que fez com o prêmio Crédito: Reprodução/YouTube

Vencedora da edição com o maior prêmio da história, Amanda conquistou R$2,88 milhões. Destinou parte do valor a aplicações e parte a capital circulante. Médica, a loira criou o quadro “Papo de Saúde” no Instagram e busca consolidar-se como comunicadora da área.>

BBB 24 – Davi Brito>

Davi Brito Crédito: Reprodução