PREPAREM O BOLSO!

Imagine Dragons anuncia turnê no Brasil com ingressos de até R$ 43 mil e shows em três capitais

Banda retorna ao país em outubro; pacotes VIP impressionam pelo luxo e pelo preço

Preparem os corações (e os bolsos)! A banda norte-americana Imagine Dragons confirmou sua nova turnê pelo Brasil com três apresentações especiais em outubro. Os shows acontecem em Belo Horizonte (26/10, no Mineirão), Brasília (29/10, na Arena BRB Mané Garrincha) e São Paulo (31/10, no Morumbis). A venda geral começa no dia 3 de julho, a partir das 13h, pelo site da Ticketmaster.>