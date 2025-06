MANSÃO DOS SONHOS?

DJ Marlboro recusa propostas milionárias de Neymar e mantém mansão; 'Nem por R$ 30 milhões!'

Jogador quer expandir propriedade em Mangaratiba, mas vizinho resiste à venda mesmo diante de propostas milionárias

Neymar está determinado a ampliar seu império em Mangaratiba (RJ), mas esbarrou mais uma vez na negativa do único vizinho que tem no exclusivo condomínio Portobello. O craque do Santos ofereceu R$ 15 milhões pela mansão de DJ Marlboro, mas ouviu mais um “não” do veterano do funk. >