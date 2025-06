MÚSICA SERTANEJA

Dupla que viralizou ao cantar para plateia vazia anuncia fim após 13 anos: 'Tentamos de tudo'

A dupla Felipe e Matheus viralizou em 2024 ao cantar para plateia vazia; apesar do fim, garantem que amizade continua

Chegou ao fim a trajetória da dupla Felipe e Matheus, que por 13 anos trilhou a estrada da música sertaneja, levando suas canções a palcos no Tocantins e em diversos estados do país. O anúncio foi feito na noite da última terça-feira (24), através de um vídeo publicado no Instagram oficial da dupla.>