TELEVISÃO

Jornalista da Globo revela diagnóstico de leucemia do filho de 4 anos: 'Achei que fosse um pesadelo'

Mara Pinheiro, âncora do MG2, compartilhou nas redes sociais o momento delicado que vive com o filho

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de junho de 2025 às 14:20

Mara Pinheiro, jornalista da Globo revela diagnóstico de leucemia do filho de 4 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A jornalista Mara Pinheiro, apresentadora da Globo Minas, fez um desabafo comovente nas redes sociais ao compartilhar que seu filho, Júnior, de apenas 4 anos, foi diagnosticado com leucemia. A notícia foi recebida durante um exame de rotina, pegando a família de surpresa. Emocionada, Mara explicou que o afastamento do trabalho e da bancada do MG2 se deu para cuidar do filho e enfrentar o início do tratamento. >

“Sumi daqui, sumi do jornal... Muitas pessoas perguntando se eu saí da TV ou se estou de férias. A verdade é que precisei de um tempo para me fortalecer antes de dividir essa notícia”, começou ela, em vídeo publicado no Instagram.>

Segundo a jornalista, o pequeno, que os seguidores conhecem desde a gestação, sempre foi uma criança ativa, alegre e sem sinais de que algo não estava bem:>

“Esse menino lindo, saudável, que pratica esportes, se alimenta bem e é pura alegria, recebeu um diagnóstico que foi um verdadeiro choque para mim, para o meu marido e para toda nossa família.”>

Jornalista da Globo, Mara Pinheiro 1 de 5

O menino, fruto do casamento de Mara com o também jornalista Hércules Freitas, foi internado imediatamente após a descoberta. “Assim que a suspeita se confirmou com o mielograma, iniciamos o protocolo de quimioterapia.”>

Mara detalhou que a família está se apoiando na fé e na força de Júnior: “Dissemos a ele que estava combatendo um bichinho ruim no sangue. Mesmo em meio a tudo isso, ele nunca reclamou. Foi só sorriso, coragem e leveza.”>

Ela também fez questão de agradecer ao apoio que tem recebido: “Tenho certeza que foi Deus que nos guiou até aquele exame de rotina. Estamos cercados de amigos, profissionais incríveis e muito amor.”>

Por fim, deixou um pedido aos seguidores: “Rezem, mandem energias positivas, torçam por nós. O que mais escutei foi: ‘Vocês não estão sozinhos’ - e isso tem sido verdade.”>