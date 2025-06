FAMOSOS

Após 10 anos longe da Globo, Dudu Azevedo retorna à emissora em 'Êta Mundo Melhor!'

Com quase 30 anos de trajetória, Dudu iniciou carreira na TV Cultura em 1994

Depois de dez anos afastado da teledramaturgia da Globo, Dudu Azevedo está de volta à emissora que marcou boa parte de sua carreira. O ator, de 46 anos, fará uma participação especial em Êta Mundo Melhor!, nova novela das 18h que estreia no dia 30 de junho, substituindo Garota do Momento.>

Além do novo trabalho, o ator também vive um momento feliz na vida pessoal. Ele assumiu recentemente o namoro com a atleta de kitesurfe e apresentadora Marcela Witt. Os dois estão curtindo um clima romântico e publicaram fotos juntinhos durante uma viagem à Praia do Preá, no Ceará.>