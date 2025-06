STREAMING

‘Olympo’ da Netflix une sexo, suspense e esporte e vira fenômeno global

Olympo, comparada a Elite, aposta em jovens atletas, cenas quentes e mistério sombrio; série já lidera no Brasil

A Netflix emplacou mais um sucesso espanhol com Olympo, série que estreou no dia 20 de junho e rapidamente alcançou o topo do ranking dos títulos mais assistidos no Brasil. A trama, repleta de drama adolescente, cenas sensuais, suspense e rivalidade, acompanha um grupo de jovens atletas em um centro de alto rendimento esportivo. A produção tem chamado a atenção de fãs de séries como Elite pela combinação de tensão emocional, estética provocativa e segredos obscuros. >