AUSÊNCIA

Duda Nagle fala da dor de ficar longe da filha com Sabrina Sato

Ator desabafa sobre guarda compartilhada de Zoe e emociona ao relatar saudade e reflexões sobre a paternidade

Heider Sacramento

Publicado em 25 de junho de 2025 às 09:43

Duda Nagle e Zoe Crédito: Reprodução

Duda Nagle usou as redes sociais para fazer um desabafo sincero sobre os desafios da guarda compartilhada da filha, Zoe, de 6 anos, fruto de seu relacionamento com a apresentadora Sabrina Sato. Em tom emocionado, o ator compartilhou a saudade que sente da filha e como a ausência física impacta sua rotina e sentimentos. >

“Estava andando pela casa e vi um chinelinho dela no canto. Dá um aperto no coração saber que não posso estar com ela o tempo todo”, escreveu ele, após curtir o feriado prolongado ao lado da menina. Duda descreveu o período como uma “conexão profunda” e lamentou a dificuldade de manter essa proximidade com mais frequência. “É uma das coisas mais tristes desse tipo de guarda, especialmente depois de uma viagem assim, onde ficamos ultra conectados”, desabafou.>

Mesmo diante da ausência, o ator de 42 anos acredita que a distância também ensina. “Quando estamos sempre com os nossos filhos, podemos cair na armadilha de banalizar isso. Pensar: ‘depois eu brinco’ ou ‘tenho coisas mais importantes agora’. Esse tempo afastado me faz lembrar do que realmente importa”, refletiu.>

Desde o fim da relação com Sabrina Sato, anunciado em março de 2023 após sete anos juntos, Duda tem buscado se adaptar à nova dinâmica familiar. “O maior desafio do nosso tempo é manter o que é mais importante como prioridade”, afirmou.>