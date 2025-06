NOVELA DAS 9

Confira o resumo completo do capítulo de 'Vale Tudo' desta quarta-feira (25)

Vilã usa falsa acusação para manipular Raquel e preocupar Afonso

Os conflitos seguem intensos em Vale Tudo nesta quarta-feira (25). Odete dá um tempo para que Ivan reflita sobre sua proposta, e o executivo conversa com Bartolomeu em busca de conselhos. Enquanto isso, Estéban tenta convencer Celina de que é vítima de uma injustiça, mas não consegue sensibilizá-la. >

Já Maria de Fátima coloca mais um plano em ação para se fazer de vítima. Ela envolve César em uma falsa narrativa de perseguição e consegue fazer com que o modelo acabe na delegacia, acusado de ser stalker. A vilã ainda envia uma cópia do boletim de ocorrência para Afonso, com o objetivo de abalar o namorado.>