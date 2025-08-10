Acesse sua conta
Grávida, Carol Peixinho se declara a Thiaguinho no Dia dos Pais: 'Bento é um menino de sorte'

Carol Peixinho emocionou o companheiro neste domingo (10) com publicação nas redes sociais

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 19:46

Carol Peixinho e Thiaguinho
Carol Peixinho e Thiaguinho Crédito: Reprodução/Instagram

Grávida do seu primeiro filho com Thiaguinho, que se chamará Bento, Carol Peixinho emocionou o companheiro neste domingo (10) com uma declaração especial de Dia dos Pais. Na homenagem, a influenciadora e empresária baiana não esconde sua expectativa com a chegada do herdeiro e não poupa elogios ao falar sobre a sua admiração pelo amado como pai.

“Você já é pai desde o primeiro dia em que te contei que seríamos três. Ele ainda não sentiu seu colo, mas já conhece seu amor. Eu falo de você, conto suas histórias, descrevo seu cuidado, o brilho nos olhos quando fala dele e a forma como já o protege mesmo de longe. Só de imaginar nós três juntos, meu coração explode de tanto amor e gratidão! A nossa família é o meu sonho realizado! Bento é um menino de muita sorte. E eu, ainda mais, por viver essa aventura e te ver se tornar o pai que sempre sonhei pro nosso filho. Feliz primeiro Dia dos Pais, Meu Amor! Você é o amorzão das nossas vidas! Te amamos muito! E o melhor ainda está por vir”, escreveu Carol, na legenda da publicação.

Nos comentários, Thiaguinho fez questão de agradecer pela demonstração de carinho e declarar seu amor pela família: “Ahhh meu amor. Toda hora me emociono. Que delícia viver tudo isso. Melhor ainda ser contigo! Bento será cercado de amor! Obrigado por realizar meu maior sonho: ser pai! Amo vocês 2.”

