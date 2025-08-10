SOLIDARIEDADE

Zeca Pagodinho cede terreno para horta que vai combater a fome

Local é utilizado para produzir alimentos que serão doados por projeto social

Elis Freire

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 18:27

Zega Pagodinho Crédito: Ana Branco / O Globo

A um quilômetro do sítio de Zeca Pagodinho, em Xerém, distrito de Duque de Caxias, no Rio Janeiro, cresce um projeto que une agricultura, solidariedade e preservação ambiental. O cantor cedeu um terreno de oito mil metros quadrados, para implantar a Horta Urbana Xerém I, iniciativa voltada ao combate à insegurança alimentar e à geração de renda para moradores da região. As informações são do jornal O Globo.

A horta integra o programa Guardiões da Mata, do Instituto Zeca Pagodinho (IZP), que também prevê ações de reflorestamento e criação de um banco de sementes. Em parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e a Embrapa, agricultores formados pelo próprio instituto são responsáveis pelo plantio e manutenção. O projeto conta ainda com recursos do Ministério do Desenvolvimento Agrário e de emenda parlamentar da deputada federal Benedita da Silva.

A expectativa é que, quando estiver em plena produção, o espaço produza até 40 toneladas de alimentos por ano, cerca de 3 a 5 kg por metro quadrado, segundo estimativas da FAO para agricultura urbana. De acordo com a publicação, já foram plantadas mais de 11 mil mudas de hortaliças, como abóbora, acelga, alface, beterraba, brócolis, escarola, quiabo, rúcula e salsa, além de mais de 50 árvores frutíferas, incluindo acerola, jabuticaba, carambola, laranja, manga e tangerina.

Para quem vai o alimento?

As primeiras colheitas estão sendo destinadas a cozinhas solidárias, creches e alunos do IZP. Parte da produção será comercializada pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) da Prefeitura de Duque de Caxias, enquanto outra parte será distribuída gratuitamente para famílias cadastradas. Inicialmente, dez núcleos familiares serão beneficiados. Com o tempo, a meta é ampliar o atendimento a escolas públicas, creches e outros moradores em situação de vulnerabilidade social.