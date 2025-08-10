FOTO

Gilberto Gil surge na região serrana do Rio: 'Bom sábado para todos'

Cantor postou foto reflexivo em frente a uma vista natural

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 16:16

Gilberto Gil Crédito: Reprodução / Instagram

Gilberto Gil compartilhou neste sábado (9) uma imagem em que aparece reflexivo, admirando a paisagem natural. Na legenda da publicação, escreveu apenas: “Bom sábado para todos”, acompanhado de um emoji de coração azul. Nos Stories, o cantor adicionou a canção “A Paz”, um de seus grandes sucessos, como trilha sonora da imagem.

Segundo informações obtidas com exclusividade pelo Alô Alô Bahia, Gil está em sua casa de veraneio em Araras, na região serrana do Rio de Janeiro, ao lado da esposa, Flora Gil.

Nos comentários da publicação, amigos e fãs prestaram carinho ao artista. “Muito amor pra vocês”, escreveu Mari Saade, esposa do ator Stênio Garcia. “Um mestre, do olhar ao pensamento. Viva, Gil!”, comentou outra pessoa. “Gilberto Gil, que Deus console seus dias, meu querido. Te amo”, disse mais uma seguidora.

A postagem vem um dia após o cantor homenagear a filha Preta Gil, que completaria 51 anos na sexta-feira (8). A artista morreu em julho deste ano, vítima de câncer. “Na família Gil, dia 8 de agosto será́ sempre o dia oficial da alegria e celebração, da nossa integrante mais festiva. Uma saudade sem fim”, escreveu o músico ao compartilhar um álbum com fotos da filha em diversas fases da vida.