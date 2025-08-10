Acesse sua conta
Equipe de Faustão se pronuncia e revela como está o apresentador

Famoso está internado na UTI do hospital Albert Einstein com quadro de infecção bacteriana e sepse

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 19:30

Depois de circularem diversas informações sobre o quadro de Faustão, que está internado desde o dia 21 de maio no hospital Albert Einstein, em São Paulo, a equipe do apresentador se pronunciou e revelou seu estado de saúde. Hospitalizado com um quadro de infecção bacteriana com sepse, Fausto Silva passou por um transplante de fígado e um retransplante de rins, na última quinta (7) e sexta (8), respectivamente. 

Em resposta à coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles —  parceiro do CORREIO — a assessoria de Faustão afirmou que ele está se recuperando muito bem, de acordo com os seus médicos, Fernando Bacal e Arnaldo Cividanes. Além disso, a equipe confirmou que o comunicador foi extubado, ou seja, teve os tubos para respiração retirados, neste sábado (9). 

De acordo com a equipe, as perspectivas são as melhores possíveis e Fausto "está bem". Neste domingo (10), Dia dos Pais, os três filhos do apresentador estiveram no hospital para visitá-lo e prestar assistência. 

Faustão está internado desde o dia 21 de maio no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Ele deu entrada na unidade com infecção bacteriana aguda com sepse. Nos dias 7 e 8 de agosto, o comunicador, de 75 anos, foi submetido a um transplante de fígado e a um retransplante renal, que estava programado há um ano. Já é o quarto órgão que o famoso recebe em dois anos; em agosto de 2023 ele passou um transplante de coração e em fevereiro de 2024 pelo primeiro transplante de rim. 

Na UTI, Faustão está sendo acompanhado por uma equipe multidisciplinar, passando por controle infeccioso, reabilitação clínica e nutricional, para tratar o quadro de sepse e estabilizar o seu estado de saúde, que é delicado. Não há previsão de alta.

