Arlindinho explica cerveja e churrasco no velório de Arlindo Cruz

O corpo de Arlindo Cruz começou a ser velado às 18h desse sábado (9) na quadra da escola de samba Império Serrano

MetrópoIes

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 09:14

Arlindo Cruz e Arlindinho Crédito: Reprodução

A quadra da Império Serrano se transformou em um espaço de despedida e celebração para Arlindo Cruz. O velório do sambista, que morreu na sexta-feira (8), aos 66 anos, seguiu um roteiro que ele mesmo havia pedido: cerveja liberada, churrasco e samba.

