Arlindinho explica cerveja e churrasco no velório de Arlindo Cruz

O corpo de Arlindo Cruz começou a ser velado às 18h desse sábado (9) na quadra da escola de samba Império Serrano

  Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 09:14

Arlindo Cruz e Arlindinho
Arlindo Cruz e Arlindinho Crédito: Reprodução

A quadra da Império Serrano se transformou em um espaço de despedida e celebração para Arlindo Cruz. O velório do sambista, que morreu na sexta-feira (8), aos 66 anos, seguiu um roteiro que ele mesmo havia pedido: cerveja liberada, churrasco e samba.

Arlindo Cruz

Arlindo Cruz foi um dos maiores ícones do samba por Reprodução
Cantor faleceu nesta sexta por Reprodução
Arlindo Cruz por Reprodução
Arlindo Cruz teve AVC em 2017 por Reprodução
Arlindo Cruz e a esposa por Reprodução
Arlindo Cruz conviveu com sequelas por Reprodução
Arlindo Cruz por Reprodução
Arlindo Cruz teve AVC em 2017 por Reprodução
Arlindo Cruz precisou de cuidados especiais por Reprodução
Arlindo Cruz, a esposa e Anitta por Reprodução
Arlindo Cruz e o filho por Reprodução
Arlindo Cruz teve AVC em 2017 por Reprodução
Arlindo Cruz teve AVC em 2017 por Reprodução
1 de 13
Arlindo Cruz foi um dos maiores ícones do samba por Reprodução

“A despedida é do jeito que ele pediu. Ele que queria cerveja liberada para o povo, churrasco… Por mais difícil que fosse fazer isso tudo, não poderia deixar de fazer o que ele me pediu”, contou Arlindinho, filho do músico, à Quem.

Leia a reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Correio24Horas.

