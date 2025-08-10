Arlindinho explica cerveja e churrasco no velório de Arlindo Cruz

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
MetrópoIes
Publicado em 10 de agosto de 2025 às 09:14
A quadra da Império Serrano se transformou em um espaço de despedida e celebração para Arlindo Cruz. O velório do sambista, que morreu na sexta-feira (8), aos 66 anos, seguiu um roteiro que ele mesmo havia pedido: cerveja liberada, churrasco e samba.
“A despedida é do jeito que ele pediu. Ele que queria cerveja liberada para o povo, churrasco… Por mais difícil que fosse fazer isso tudo, não poderia deixar de fazer o que ele me pediu”, contou Arlindinho, filho do músico, à Quem.