Virginia escreve texto para Zé Felipe no Dia dos Pais; confira

Os dois são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo; casal anunciou separação há pouco mais de dois meses

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 16:06

Zé Felipe, Virginia e os filhos
Zé Felipe, Virginia e os filhos Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca resolveu homenagear o seu ex-marido e pai dos seus filhos, Zé Felipe, neste domingo (10), Dia dos Pais. Os dois são pais de três filhos juntos, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 10 meses. Em texto publicado através dos Stories do Instagram, a influenciadora desejou bons sentimentos para a vida do cantor.

“Um feliz Dia dos Pais para o papai das Marias e do José!!! Feliz dia, Zé, que Deus abençoe sua vida sempre e lhe dê muitos e muitos anos de vida para viver todos os momentos com nossos filhos”, escreveu ela sobre uma fotos onde Zé aparece com os três filhos, em uma festa de aniversário. 

Confira homenagem:

Homenagem de Virginia a Zé Felipe
Homenagem de Virginia a Zé Felipe Crédito: Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento no dia 27 de maio deste ano em um post nas redes sociais. Os famosos garantiram que seguem amigos e que tudo terminou de forma pacífica. Em entrevista recente, o filho de Leonardo deu detalhes sobre o que motivou o fim da relação de 5 anos e explicou que os dois estavam infelizes, tentaram de tudo, mas não deu certo.

