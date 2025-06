SUSTO

Márcia Fellipe enfrenta problema com avião, recebe ajuda de Safadão e se emociona: ‘Tenho muitos traumas’

Cantora perdeu voo comercial, superou trauma para embarcar em aeronave de pequeno porte e contou com apoio de colegas

A cantora Márcia Fellipe viveu um verdadeiro perrengue nos bastidores de sua apresentação em Caruaru, Pernambuco, mas conseguiu subir ao palco graças à solidariedade de colegas da música. A artista perdeu um voo comercial e quase ficou de fora do evento, mas contou com o apoio de Wesley Safadão, que emprestou seu avião particular para garantir sua chegada à cidade. >

“Hoje, quase eu também não consigo estar aqui, mas Deus é fiel… Quero agradecer aqui mais uma vez, publicamente, e honrar a vida deles, que é o Wesley Safadão, o Watila [irmão de Wesley] e a família dele toda”, declarou Márcia, emocionada, durante o show.>

A cantora explicou que evita viajar em aeronaves de pequeno porte por conta de traumas passados, o que a fez optar pelo voo comercial. Quando o avião foi perdido, entrou em ação a rede de apoio entre os artistas. Apesar da ajuda, o avião particular de Wesley tinha poucos assentos, o que permitiu apenas a presença de cinco integrantes da banda.>

Ainda assim, a apresentação foi possível graças à equipe de João Gomes, que ofereceu suporte com músicos e estrutura técnica. No palco, Márcia fez questão de agradecer: “Quero agradecer a turma do João Gomes que está fazendo o nosso som, que está me auxiliando aqui no palco, meus dançarinos que vieram ontem pra gente fazer esse momento aqui junto com vocês, Caruaru”.>

