FEBRE NAS REDES

Conheça ‘A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário’, a novela brasileira do TikTok

Produção nacional com Victor Sparapane e Jessika Alves soma milhões de visualizações; veja onde assistir

Heider Sacramento

Publicado em 25 de junho de 2025 às 07:46

A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário Crédito: Reproduçãp

A série "A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário" virou febre nas redes sociais e vem movimentando plataformas como TikTok e Instagram. Protagonizada por Victor Sparapane e Jessika Alves, a produção é a primeira série brasileira da plataforma ReelShort, especializada em mininovelas com episódios curtos e dinâmicos. >

Disponível no aplicativo desde 17 de maio, a série já conta com 68 episódios, sendo que os seis primeiros podem ser assistidos gratuitamente. Para acompanhar a trama completa, o usuário precisa adquirir moedas dentro do app, os pacotes começam a partir de US$ 4,99 (cerca de R$ 28,30). Cada capítulo custa a partir de 19 moedas, mas também é possível desbloqueá-los assistindo a anúncios, tornando a experiência gratuita para quem tiver paciência.>

A trama gira em torno de Sebastião Torres (Sparapane), o filho bastardo de uma poderosa família, que sai da prisão com a fama de imprestável e aceita um casamento arranjado com Nathália Queiroz (Alves). Ela, por sua vez, topa a união para conseguir custear o tratamento médico da mãe, sem saber que o novo marido esconde uma vida dupla e perigosa.>

A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário 1 de 5

Em entrevista recente, Victor Sparapane revelou que a produção ultrapassou 150 milhões de visualizações apenas na primeira semana de exibição. O sucesso se reflete nos comentários entusiasmados dos internautas.>

Nas redes, o impacto é evidente. “Por causa de um anúncio, eu fiquei 1h23 assistindo A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário e amei”, compartilhou o usuário Matt, no X. Outro fã confessou: “Cai no esquema de pirâmide daquelas novelinhas de app e agora tô rodando a internet atrás dos outros episódios”.>

A usuária Aninha também elogiou a produção: “Viciada na novelinha do TikTok A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário. Fanfic pura, muito boa!”. Já Mari destacou o alcance da campanha de divulgação: “O TikTok me inundando de propaganda de um negócio chamado A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário. Quando parei para ver, é tipo uma mininovela em formato de reels. E o casal principal fez Malhação”.>