Longe do mar? São Paulo tem praias que parecem litoral baiano

Agência Correio
Publicado em 9 de agosto de 2025 às 17:01
Se você é baiano, praia boa precisa ter areia, sol e gente feliz. No interior paulista, o mar dá lugar a rios e represas, mas o clima de verão continua firme — só que em versão doce.
As prainhas de São Paulo são ideais para quem quer explorar um lado diferente do estado. Menos muvuca, mais natureza, água calma e paisagens que surpreendem até quem vem do litoral.
Selecionamos cinco destinos paulistas com praias de rio e represa para quem quer curtir o calor sem mar. Perfeitos para quem visita a região e busca um refúgio de descanso.
Rifaina é uma cidade pequena, mas com alma de balneário. A prainha às margens do rio Grande tem areia branca, água tranquila e um calçadão que lembra muito o litoral.
Durante o verão, famílias de todo o estado se reúnem para curtir os quiosques, andar de caiaque e relaxar sob as árvores. O ambiente é acolhedor e organizado.
É um ótimo ponto de parada para quem viaja pelo interior e quer sentir aquele gostinho de praia — mas sem sal.
Sales, no interior paulista, criou uma praia artificial que conquistou a região. A paisagem com palmeiras, areia fofa e o rio Tietê ao fundo engana até quem está acostumado com o litoral baiano.
A estrutura pública é completa: sombra, água limpa e espaço para aproveitar o dia com tranquilidade. Ideal para famílias e para quem gosta de curtir o sol com os pés na areia.
É uma praia sem mar, mas com toda a vibe de verão que faz o passeio valer a pena.
Em Avaré, a represa de Jurumirim surpreende. Águas limpas, margens com areia e paisagem de cartão-postal atraem visitantes em busca de paz e natureza.
Há pousadas e campings à beira da represa, com acesso direto à água. A região é boa tanto para descansar quanto para se aventurar com esportes náuticos.
Mesmo longe do mar, o visual compensa. É um lugar para desligar do mundo e curtir o momento.
Perto da capital, Igaratá oferece praias naturais às margens da represa do Jaguari. Em dias ensolarados, o cenário lembra lagoas escondidas do interior baiano.
As faixas de areia aparecem em alguns pontos e formam refúgios ideais para quem busca sombra e sossego. A mata ao redor dá o tom de natureza pura.
É uma escolha certeira para quem está de passagem por SP e quer uma pausa de verdade.
Na zona sul da capital paulista, a represa de Guarapiranga mostra que até em São Paulo dá para achar um cantinho com cara de litoral. A água é doce, calma e cercada de verde.
Com parques e trechos com areia, é um espaço democrático e agradável para passar o dia. Famílias, casais e esportistas dividem o cenário em harmonia.
É o tipo de descoberta que muda a visão sobre a cidade. E sim: é possível viver um dia de praia no meio da maior metrópole do Brasil.