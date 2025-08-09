ÁGUA DOCE

Longe do mar? São Paulo tem praias que parecem litoral baiano

Rios e represas do estado de SP formam praias com areia e sol

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 17:01

Rios e represas formam paisagens inesperadas em clima de litoral Crédito: Reprodução/Youtube

Se você é baiano, praia boa precisa ter areia, sol e gente feliz. No interior paulista, o mar dá lugar a rios e represas, mas o clima de verão continua firme — só que em versão doce.

As prainhas de São Paulo são ideais para quem quer explorar um lado diferente do estado. Menos muvuca, mais natureza, água calma e paisagens que surpreendem até quem vem do litoral.

Selecionamos cinco destinos paulistas com praias de rio e represa para quem quer curtir o calor sem mar. Perfeitos para quem visita a região e busca um refúgio de descanso.

Rifaina: a praia urbana de água doce no interior

Rifaina é uma cidade pequena, mas com alma de balneário. A prainha às margens do rio Grande tem areia branca, água tranquila e um calçadão que lembra muito o litoral.

Durante o verão, famílias de todo o estado se reúnem para curtir os quiosques, andar de caiaque e relaxar sob as árvores. O ambiente é acolhedor e organizado.

É um ótimo ponto de parada para quem viaja pelo interior e quer sentir aquele gostinho de praia — mas sem sal.

Sales: Tietê de águas limpas e clima tropical

Sales, no interior paulista, criou uma praia artificial que conquistou a região. A paisagem com palmeiras, areia fofa e o rio Tietê ao fundo engana até quem está acostumado com o litoral baiano.

A estrutura pública é completa: sombra, água limpa e espaço para aproveitar o dia com tranquilidade. Ideal para famílias e para quem gosta de curtir o sol com os pés na areia.

É uma praia sem mar, mas com toda a vibe de verão que faz o passeio valer a pena.

Avaré: quando a represa vira mar azul

Em Avaré, a represa de Jurumirim surpreende. Águas limpas, margens com areia e paisagem de cartão-postal atraem visitantes em busca de paz e natureza.

Há pousadas e campings à beira da represa, com acesso direto à água. A região é boa tanto para descansar quanto para se aventurar com esportes náuticos.

Mesmo longe do mar, o visual compensa. É um lugar para desligar do mundo e curtir o momento.

Igaratá: o interior paulista com pé na água

Perto da capital, Igaratá oferece praias naturais às margens da represa do Jaguari. Em dias ensolarados, o cenário lembra lagoas escondidas do interior baiano.

As faixas de areia aparecem em alguns pontos e formam refúgios ideais para quem busca sombra e sossego. A mata ao redor dá o tom de natureza pura.

É uma escolha certeira para quem está de passagem por SP e quer uma pausa de verdade.

Guarapiranga: uma prainha no meio da cidade

Na zona sul da capital paulista, a represa de Guarapiranga mostra que até em São Paulo dá para achar um cantinho com cara de litoral. A água é doce, calma e cercada de verde.

Com parques e trechos com areia, é um espaço democrático e agradável para passar o dia. Famílias, casais e esportistas dividem o cenário em harmonia.