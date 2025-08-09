QUADRA DA IMPÉRIO SERRRANO

Familiares e amigos começam a chegar para velório de Arlindo Cruz: 'achava que ia ser mais fácil'

O sepultamento ocorrerá no domingo, às 11h, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap

Perla Ribeiro

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 17:32

Familiares e amigos já estão na Quadra do Império Serrano para velório de Arlindo Cruz Crédito: Reprodução

Familiares e amigos do cantor Arlindo Cruz, que morreu nesta sexta-feira (8), aos 66 anos, já começaram a chegar a Quadra do Império Serrano já está pronta para o velório do compositor. Junto com eles foram chegando várias coroas de flores. Entre elas, a da Beija-flor de Nilópolis e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da primeira-dama Janja da Silva. Fãs e admiradores já chegavam ao local, antes mesmo da abertura do velório, marcado para ser iniciado às 18h. O sepultamento ocorrerá no domingo, às 11h, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap.

O corpo de Arlindo será velado na quadra do Império Serrano, em Madureira, na Zona Norte do Rio. A bateria da agremiação vai se apresentar durante o velório, que será aberto ao público. A homenagem se estenderá até às 10h da manhã de domingo (10). Segundo familiares informaram ao G1 RJ, haverá também um momento restrito aos mais próximos. Considerado um dos maiores sambistas da história estava internado desde abril. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos. Desde 2017, ele sofria com sequelas de um AVC.

Arlindo Cruz 1 de 13

Ao longo da tarde, amigos como Zeca Pagodinho, cumpadre de Arlindo, chegaram ao local. "É muita vida juntos... Ele é padrinho do meu filho", disse Zeca, emocionado, ao G1 RJ. Filho de Arlindo, o músico Arlindinho também já está na quadra. Arlindinho, filho de Arlindo, já estava também na quadra por volta das 15h30.

"Achava que ia ser mais fácil porque ele vinha mal, teve uma piora nos últimos meses. Analisando o quadro ali eu sabia que o melhor era ele ir para outro plano, descansar esse corpo. Ainda assim ele sentia muito em ficar vivo, muito forte, lutou lutou lutou... Meu pai até na hora de partir foi um ensinamento", disse Arlindinho.

A morte foi confirmada no início da tarde pela mulher do artista, Babi Cruz. Ele estava internado desde abril no hospital Barra D'Or, na Zona Oeste do Rio. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos. Arlindo vinha com a saúde debilitada desde 2017, quando sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico. Na época, passou mal em casa e ficou quase um ano e meio internado. Desde então, ele lidava com as sequelas da doença e passou por várias internações. O artista não se apresentava mais.

Nascido no Rio de Janeiro em 14 de setembro de 1958, Arlindo Domingos da Cruz Filho era um dos cantores de samba mais conhecidos no Brasil. Ele era apelidado por admiradores e amigos de "o sambista perfeito", em referência a uma de suas composições, em parceria com Nei Lopes.

O apelido acabou virando título de uma biografia lançada este ano. Além de escrever e cantar, Arlindo ficou famoso por tocar cavaquinho e banjo. Ganhou o primeiro cavaquinho aos 7 anos. Aos 12, começou a tocar músicas "de ouvido" e aprendeu violão ao lado do irmão Acyr Marques.