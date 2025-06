TELEVISÃO

Fátima Bernardes abre o jogo sobre retorno à TV aberta

Jornalista está longe da televisão após mais de 37 anos comandando programas na Globo

Elis Freire

Publicado em 24 de junho de 2025 às 19:35

Fátima Bernardes Crédito: Reprodução

Fátima Bernardes está em mais um momento de transição em sua carreira. Após trocar a bancada do Jornal Nacional pelo entretenimento, ficando à frente do programa "Encontro" na TV Globo por quase uma década, a jornalista está longe das telinhas. E mais: ela ainda não tem um novo projeto definido para o retorno à TV aberta. >

Em entrevista recente à RedeTV!, Fátima abriu o jogo sobre o possível retorno à televisão. Na conversa, ela revelou que gravou um piloto de um programa que foi bem avaliado, mas que mesmo assim não há previsão para ela estrear algo novo. Em fevereiro de 2024, Fátima Bernardes anunciou o fim do contrato de exclusiva com a Globo, onde construiu 37 anos de carreira. Ela, então, passou a trabalhar por obra, como foi o caso do reality "The Voice". >

Fátima Bernardes 1 de 9

Atualmente, porém, a apresentadora tem dedicado mais atenção às redes sociais e ao canal que mantém no YouTube. Nesses meios, a comunicadora compartilha momentos do dia a dia e conteúdos em formato de vlog, interagindo com seus mais de 13 milhões de seguidores. Segundo ela, essa fase tem sido marcada por um contato mais próximo com o público — algo que tem valorizado bastante. “Estou gostando dessa troca mais direta”, comentou.>

Mesmo sentindo saudades da televisão, Fátima reconhece que ainda está em busca de entender qual será o próximo passo. “Esse ano não vai sair. Não sei o que vem pela frente, mas o piloto foi muito bem avaliado”, disse, mantendo em aberto a possibilidade de retorno em outro momento.>

Questionada sobre outros formatos de expressão, como a escrita, Fátima revelou que escrever um livro ainda não é uma ideia com a qual se sente confortável. “Nunca escrevi, tenho muito medo disso. Acho que é uma das formas maiores de exposição que a gente tem”, afirmou, sem descartar totalmente a possibilidade no futuro.>