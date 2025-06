REALITY SHOW

A Fazenda 17: veja lista de famosos cotados para o reality da Record

Reality rural estreia no segundo semestre com nomes polêmicos e queridinhos da web

Com estreia prevista para o segundo semestre de 2025, a 17ª edição de A Fazenda já movimenta as redes sociais com especulações sobre o possível elenco. Diversos perfis especializados em reality show divulgaram listas de nomes que estariam em negociação com a Record, mesclando influenciadores, ex-BBBs, modelos, funkeiras e até nomes polêmicos da televisão. >

Entre os mais cotados está Carol Lekker, modelo, empresária e ex-participante de A Grande Conquista, além de ter sido eleita Miss Bumbum 2022. A funkeira MC Pipokinha também aparece como um dos nomes mais comentados. Conhecida pelo estilo provocador, a cantora é vista como forte candidata a gerar o “fogo no feno” característico do programa.>

Outro nome de peso é o do ator Rafael Cardoso, ex-Globo, que nos últimos tempos se envolveu em polêmicas públicas. Segundo rumores, as negociações com o ator já estariam avançadas. O cantor Lucas Lucco, que possui carreira consolidada na música e no audiovisual, também é apontado como uma possível surpresa no elenco.>