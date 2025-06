DE VOLTA!

Max confirma retorno de 'Beleza Fatal' com elenco e bastidores

Novela de sucesso ganha reencontro exclusivo com cenas marcantes, curiosidades e emoção nos bastidores

A plataforma de streaming Max confirmou a produção de um especial inédito de reencontro da novela Beleza Fatal, a primeira produção nacional do serviço. O anúncio foi feito nesta semana e promete uma experiência nostálgica para os fãs do folhetim, que encerrou sua primeira temporada em março com altos índices de audiência. >