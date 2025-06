ESTREIA

Candinho está de volta! Veja o que esperar de 'Êta Mundo Melhor!', nova novela das 18h

Continuação de "Êta Mundo Bom!" estreia em junho com parte do elenco original

A espera está perto do fim para os fãs de Êta Mundo Bom!. A continuação da trama rural escrita por Walcyr Carrasco, agora com o título Êta Mundo Melhor!, já tem data marcada para estrear: 30 de junho. A nova fase chega para substituir Garota do Momento na faixa das 18h da TV Globo. >

Com direção artística de Amora Mautner, responsável por sucessos como A Dona do Pedaço e Elas por Elas, a nova novela promete reviver o clima nostálgico, cativar antigos telespectadores e conquistar uma nova geração com emoção, humor e reviravoltas no melhor estilo do autor.>