LONGE DAS TELINHAS

Atriz de 'Senhora do destino' mostra rotina com imóveis de luxo e inaugura imobiliária; veja

Sucesso nos anos 90, Mylla Christie mostra rotina com imóveis milionários nas redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de junho de 2025 às 12:16

Mylla Christie como Eleonora em "Senhora do Destino" Crédito: Reprodução/TV Globo

ícone das novelas dos anos 1990, Mylla Christie (54), surpreendeu os fãs ao revelar sua nova fase longe dos holofotes. Após brilhar em sucessos como "Meu Bem, Meu Mal" (1990), "A Viagem" (1994) e "Senhora do Destino" (2004), a atriz se afastou das telinhas e agora comanda uma imobiliária de luxo no coração dos Jardins, bairro nobre de São Paulo.

A nova empreitada é uma parceria com o marido, o empresário Paulo Luis Sartori, com quem é casada desde 2007 e tem um filho, Arthur. Além de vender imóveis de alto padrão, Mylla também atua com retrofit, técnica que moderniza e valoriza propriedades antigas, mantendo sua estrutura original.

Nas redes sociais, a ex-atriz compartilha detalhes do novo trabalho, divulga imóveis sofisticados, como o Apê Oscar, com 3 suítes e 180 m² e celebra essa virada de carreira. "É uma realização pessoal unir minha paixão por arquitetura com o desafio de empreender", declarou em entrevistas recentes.

Mesmo distante da dramaturgia, Mylla não esquece os tempos de TV. Em 2023, ela relembrou com carinho sua atuação em "Senhora do Destino", onde videu Eleonora, uma médica lésbica. >

"Eu não tive medo. O ator precisa ser corajoso e humano. Na época, a emissora nos avisou que poderia não dar certo, que talvez a personagem fosse rejeitada… Mas eu encarei com o coração", contou ela, destacando o impacto e a repercussão positiva do papel ao lado de Bárbara Borges.