FAMOSOS

João Gomes emociona público ao subir no palco com o filho durante show: 'Presente da minha vida'

Ary Mirelle, grávida do segundo filho do casal, também acompanhou o momento

De mãos dadas com o pai, o menino demonstrou tranquilidade diante da multidão, enquanto João, visivelmente emocionado, o apresentou ao público. O cantor não conteve o carinho ao interagir com o filho e dedicou o momento à sua família: "Meu maior presente está aqui comigo", disse ele no palco.>

A presença da influenciadora Ary Mirelle, esposa do cantor e mãe de Jorge, também chamou a atenção. Grávida do segundo filho do casal, ela compartilhou detalhes da noite nas redes sociais. “Já tava até com roupinha de dormir. Mamãe colocou uma havaiana no pé e tirou ele para curtir o show do papai um pouquinho”, escreveu Ary ao mostrar registros do filho nos bastidores.>