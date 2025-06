ASSISTIR À TV

Ficou sem pilha no controle remoto? Saiba como o papel alumínio pode te ajudar

Saiba como um simples pedaço de papel alumínio pode salvar seu controle remoto e sua noite

Este truque simples transforma pilhas palito (AAA) em pilhas comuns (AA) para emergências, garantindo que você não perca seu programa favorito. O papel alumínio, um excelente condutor de eletricidade, fecha o circuito necessário para o funcionamento do aparelho.>

Como funciona o truque da pilha

Basta fazer um cubinho de papel alumínio e posicioná-lo com firmeza entre a pilha e os contatos do controle. Assim, mesmo que tamanho não seja o ideal, a pilha consegue gerar energia o suficiente para o controle funcionar.>

Usos surpreendentes do papel alumínio

Além de resolver problemas com pilhas, o papel alumínio tem outras funções caseiras úteis. Por exemplo, ao passar roupa, coloque uma folha na tábua, com o lado brilhante para cima. Ela vai refletir o calor e, assim, acelerar o processo, deixando as peças impecáveis em menos tempo.>