TRANSFORMAÇÃO

Após perder 51 kg, ex-The Voice exibe antes e depois e emociona com desabafo

Cantora baiana compartilhou mudanças físicas e emocionais após cirurgia

A cantora Aila Menezes, que ganhou destaque nacional ao participar do The Voice Brasil em 2013, surpreendeu os seguidores ao revelar seu “antes e depois” impactante. Aos 37 anos, a artista baiana eliminou 51 kg desde que passou por uma cirurgia bariátrica, há 11 meses. Em um desabafo sincero nas redes sociais nesta quarta-feira (16), ela falou sobre as transformações intensas em sua vida.>