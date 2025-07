CONFISSÕES

Fernanda Paes Leme admite atitude 'tóxica' em relacionamentos: 'Reparação histórica'

A atriz e apresentadora abriu o jogo sobre sua vida amorosa e relembrou atitudes polêmicas do passado

Apesar de estar solteira desde o término do relacionamento com Victor Sampaio, pai de sua filha Pilar, de um ano, Fernanda garante que está em paz com essa fase. “Hoje estou num lugar confortável, sem querer me relacionar, me divertindo e começando a entender o espaço que quero ocupar. Se quero me relacionar, morar junto com alguém... A princípio, hoje não quero”, explicou.>