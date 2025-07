TRAIÇÃO?

Fernanda Paes Leme revela mágoa com João Vicente ao ser trocada por Sabrina Sato: ‘Fiquei mexida’

Atriz relembra descoberta de romance do ator com Sabrina Sato enquanto os dois ainda se envolviam escondido

Fernanda Paes Leme, de 42 anos, abriu o coração ao relembrar uma situação delicada envolvendo o ator João Vicente de Castro e a apresentadora Sabrina Sato. Durante sua participação no programa Close Errado, da DiaTV, a atriz contou que viveu um affair secreto com João Vicente antes de descobrir que ele já estava se relacionando com Sabrina. >

Segundo a atriz, a descoberta do novo romance foi um baque: "Ele pegou um voo com a Sabrina Sato [e rolou], a Sabrina é incrível... E aí foi doido porque depois de umas duas semanas fomos todos a um evento em São Paulo, um show, cheguei na área vip, olhei para ele, a Sabrina em um canto, ele no outro, e falei: 'Você está com a Sabrina, né?'. Aí ele travou, e eu falei: 'Cara, antes de qualquer coisa, nós éramos amigos, você podia ter conversado comigo, me dado um toque'", relembrou.>