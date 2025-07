MUNDIAL DE CLUBES

PSG x Real Madrid: onde assistir ao vivo, horário e escalações

PSG e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (9 de julho de 2025), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York (EUA), pela semifinal do Mundial de Clubes 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >