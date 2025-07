COPA DO NORDESTE

Bahia x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações

Válida pelas quartas de final da Copa do Nordeste, a partida será disputada na Arena Fonte Nova, às 21h30

Bahia e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (9 de julho de 2025), às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelas quartas de final da Copa do Nordeste 2025. O confronto será em jogo único — em caso de empate, a vaga na semifinal será decidida nos pênaltis. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Bahia x Fortaleza ao vivo

Bahia

O Bahia chega com moral para a fase decisiva após terminar a fase de grupos na 1ª colocação do Grupo B. Jogando em casa, o time comandado por Rogério Ceni aposta no bom momento coletivo e na força da Fonte Nova para garantir vaga na semifinal. O técnico, no entanto, não poderá contar com Kano e Erik, que estão fora da partida. >