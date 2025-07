NA CRESCENTE

Em boa fase, Michel Araújo culpa lesões por demora de adaptação ao Bahia

Meia uruguaio foi o responsável por quatro gols e três assistências em 21 jogos disputados na temporada

Alan Pinheiro

Publicado em 8 de julho de 2025 às 16:19

Michel Araújo celebrou a boa fase com a camisa do Bahia Crédito: Divulgação/EC Bahia

Para uns, a pausa na temporada para a disputa do Mundial de Clubes foi o momento de respirar e recomeçar. Já para o uruguaio Michel Araújo, o momento é de dar continuidade à boa fase com a camisa do Bahia. Na véspera do clássico contra o Fortaleza, válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste, o jogador tricolor definiu a manutenção da boa fase como a maior dificuldade para o time. O confronto contra os cearenses ocorre nesta quarta-feira (9), a partir das 21h30.>

A gente vai continuar aquela sequência que tivemos no primeiro semestre, ganhando os últimos jogos. Precisamos voltar da mesma forma para conseguir avançar nessa fase da Copa de Nordeste Michel Araújo Meio-campo do Bahia

O atleta foi usado pelo técnico Rogério Ceni tanto no ataque quanto no meio de campo e terminou o primeiro momento da temporada em alta, com dois gols marcados e uma assistência concedida nos últimos dois jogos que vestiu a camisa azul, vermelha e branca. Na expectativa de manter a sequência positiva do clube na temporada, o jogador pontuou que todas as competições têm o mesmo peso para o Bahia.>

“Acho que está tudo no mesmo nível [de importância]. A gente tem que caprichar e tem que dedicar a mesma importância para todas essas competições. Em um mês e pouco, a gente joga as quatro competições. Então temos que ter atenção e ir com força máxima. Tentar primeiro avançar nessa fase”, deu o recado.>

Com um início discreto na equipe baiana, o meia chegou ao clube com a missão de ser um jogador que cumprisse um papel similar a Thaciano na temporada passada, como um coringa para mais de uma posição, e já soma 21 partidas, quatro gols e três assistências. Cobrado publicamente pelo técnico Rogério Ceni, o atleta culpou as lesões como motivo para a demora na adaptação.>

"Todo mundo precisa de uma adaptação. Infelizmente, tiveram algumas lesões no começo do ano que atrapalharam um pouco a minha progressão, mas como Ceni falou, é confiança. A participação em gol que traz para o jogador essa confiança a mais que ele precisa para se desenvolver melhor e performar melhor. A fala do Rogério é tentando ajudar. Ele sabe da minha capacidade, isso que a gente precisa. É cobrar quando a fase não está boa e tentar manter quando você consegue alcançar seu nível", explicou.>

Rogério Ceni, inclusive, recentemente ampliou seu contrato com o Bahia e seguirá no comando da equipe até dezembro de 2027. Contratado em setembro do ano passado, o treinador tinha vínculo previsto apenas até o final de 2024. Ele é o segundo técnico a liderar o elenco sob a administração do Grupo City.>