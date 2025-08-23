Acesse sua conta
Bahia x Santos: saiba onde assistir ao vivo, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste domingo (24), às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 21ª rodada do Brasileirão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 18:00

Arena Fonte Nova será o palco do jogo de ida das finais do Campeonato Baiano
Arena Fonte Nova será o palco da partida Crédito: Leticia Martins/EC Bahia

Bahia e Santos se enfrentam neste domingo (24 de agosto), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Bahia x Santos ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo (TV aberta) e pelo Premiere (pay-per-view).

Bahia

Vivendo ótima fase, o Bahia chega ao confronto como 4º colocado, com 33 pontos, e invicto há oito rodadas no Brasileirão. O time de Rogério Ceni também vem embalado pela classificação à final da Copa do Nordeste após vitória sobre o Ceará.

Para este jogo, o técnico terá importantes desfalques: Caio Alexandre, Michel Araújo, Gilberto, Kanu, Erick e Fredi Lippert estão fora por lesão. Em contrapartida, Everton Ribeiro retorna após suspensão e deve ser titular.

Santos

O Peixe atravessa um momento conturbado. A equipe vem de derrota por 6 a 0 para o Vasco, resultado que culminou na demissão de Cleber Xavier e em protestos de torcedores no CT. O clube anunciou Juan Pablo Vojvoda como novo técnico, mas a equipe será comandada interinamente por Matheus Bachi neste domingo.

Zé Ivaldo pode voltar a ser relacionado, mas o time terá ausências importantes: João Basso e Willian Arão seguem em recuperação, enquanto Neymar cumpre suspensão após levar o terceiro amarelo contra o Vasco.

Prováveis escalações de Bahia x Santos

Bahia: Ronaldo; Santi Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Kayky e Willian José (Lucho). Técnico: Rogério Ceni.

Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Gil (Zé Ivaldo), Luan Peres e Souza; João Schmidt (Tomás Rincón), Gabriel Bontempo e Rollheiser; Caballero, Barreal e Tiquinho Soares. Técnico: Matheus Bachi (interino).

Ficha do Jogo

Jogo: Bahia x Santos

Campeonato: Brasileirão Série A 2025

Rodada: 21ª

Data: Domingo, 24 de agosto de 2025

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador - BA

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Onde assistir: TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)

