Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Herói de classificação do Bahia, gandula explica lance do gol: 'Não passou nada pela minha cabeça'

Apelidado de Ganso, Vitor Bueno é gandula da Fonte Nova desde os 16 anos, quando foi indicado para o trabalho

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 05:00

Vitor Bueno virou
Vitor Bueno virou "herói" da classificação do Bahia após tirar segunda bola de campo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Nos acréscimos do segundo tempo, quando o Bahia buscava o gol da classificação contra o Ceará, um personagem fora das quatro linhas chamou a atenção: o gandula. Em um momento crucial do jogo, com duas bolas em campo por instantes, Vitor Bueno agiu de forma rápida e retirou uma delas, permitindo que a jogada seguisse normalmente e culminasse no gol que classificou o Bahia às finais da Copa do Nordeste.

De acordo com Vitor Bueno, o momento foi de puro reflexo e um dever de cumprir a sua função. Como gandula, havia um trabalho a ser cumprido, o que aconteceu sem pestanejar. ”Na verdade, não passou nada pela minha cabeça. Simplesmente a bola caiu dentro do campo e eu rapidamente entrei para cumprir a minha função e tirei a bola para o jogo não parar”, disse.

O gesto do gandula teve grande repercussão nas redes sociais. Muitos torcedores o exaltaram como "homem do jogo", destacando sua agilidade e atenção em um momento decisivo. Por outro lado, alguns torcedores do Ceará ficaram na bronca acreditando que a partida deveria ter parado.

A intervenção foi fundamental. De acordo com a Lei 5 das Regras do Jogo, a FIFA determina que, se houver a presença de duas bolas dentro de campo e a bola extra interferir diretamente no jogo, o árbitro deve interromper a partida imediatamente. Caso a bola extra permanecesse no gramado, a arbitragem poderia ter interrompido o lance. Mas, com o campo liberado, Everton Ribeiro cruzou e Thiago, que havia acabado de entrar, balançou as redes.

Leia mais

Imagem - Formado pelo Bahia, Tiago vive melhor temporada desde que subiu ao profissional

Formado pelo Bahia, Tiago vive melhor temporada desde que subiu ao profissional

Imagem - Gandula age rápido em lance decisivo do Bahia e viraliza: 'Craque do jogo'

Gandula age rápido em lance decisivo do Bahia e viraliza: 'Craque do jogo'

Imagem - 'Hoje é festa': Celebra Tiago, herói da classificação do Bahia na Copa do Nordeste

'Hoje é festa': Celebra Tiago, herói da classificação do Bahia na Copa do Nordeste

No dia seguinte ao momento de herói, Vitor naturalmente foi tietado. A rotina de uma pessoa comum que já trabalhava como gandula desde os 16 anos mudou da noite para o dia, literalmente. Ganso, apelido que recebeu pela semelhança com o meia do Fluminense, revelou que recebeu muitas mensagens de torcedores em suas redes sociais, além de pedidos de entrevista e de participações em transmissões ao vivo.

Em seu perfil nas redes sociais, o carinho do torcedor pôde ser visto. Postagens exaltando e agradecendo pela atitude do profissional foram repostadas pelo gandula. Apesar da “invasão” ao campo, Vitor garantiu que não foi repreendido. “Só estava fazendo o meu trabalho”, reafirmou. Herói improvável da classificação, o homem de 28 anos revelou que o Bahia não entrou em contato.

Antes de trabalhar como gandula, Vitor confessa que nunca foi de assistir jogos da arquibancada. A presença na Arena Fonte Nova aumentou justamente quando foi indicado para o trabalho. Desde então, são 12 anos atuando ao lado do gramado onde o Bahia manda seus jogos. “12 anos sem faltar. Todo jogo eu estou na Fonte Nova”, afirmou.

Quando o Bahia voltar a campo em Salvador no domingo (24), quando enfrenta o Santos pela 21ª rodada do Brasileirão, o torcedor tricolor que estiver presente na Fonte Nova já sabe a quem agradecer por mais uma final da Copa do Nordeste.

Mais recentes

Imagem - Formado pelo Bahia, Tiago vive melhor temporada desde que subiu ao profissional

Formado pelo Bahia, Tiago vive melhor temporada desde que subiu ao profissional
Imagem - Vitória é a equipe com mais cartões recebidos no Campeonato Brasileiro

Vitória é a equipe com mais cartões recebidos no Campeonato Brasileiro
Imagem - Inter demite responsáveis por papel picado 'fora do plano' antes de jogo contra o Flamengo

Inter demite responsáveis por papel picado 'fora do plano' antes de jogo contra o Flamengo

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura tem concurso público com 97 vagas e salários de até R$ 5 mil
01

Prefeitura tem concurso público com 97 vagas e salários de até R$ 5 mil

Imagem - Instituto Federal abre vagas para professor com salários de até R$ 7,9 mil
02

Instituto Federal abre vagas para professor com salários de até R$ 7,9 mil

Imagem - PM é investigado após vídeo de sexo em viatura circular em site de conteúdo adulto
03

PM é investigado após vídeo de sexo em viatura circular em site de conteúdo adulto

Imagem - Inscrições para concurso da Sefaz com salários de até R$ 22,5 mil encerram nesta quarta (20)
04

Inscrições para concurso da Sefaz com salários de até R$ 22,5 mil encerram nesta quarta (20)