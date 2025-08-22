DECISIVO

Formado pelo Bahia, Tiago vive melhor temporada desde que subiu ao profissional

Atacante vem ganhando minutos sob o comando de Rogério Ceni e correspondendo em campo

Alan Pinheiro

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 06:00

Tiago vive seu melhor momento com a camisa do Bahia Crédito: Divulgação/EC Bahia

Imagine a emoção de um jogador de futebol ao atuar profissionalmente pelo clube onde foi formado. Agora adicione o êxtase por marcar o gol que colocou o seu time na final de uma competição. Digno de um daqueles filmes com uma história de superação, esse foi o roteiro vivido pelo jovem atacante Tiago na noite da última quarta-feira (20), quando balançou as redes contra o Ceará nos acréscimos para classificar o Bahia à final da Copa do Nordeste.

Felicidade muito grande. É gratificante para mim poder jogar minha segunda final no profissional. Para mim é uma emoção maravilhosa ajudar o Bahia a chegar na decisão da Copa do Nordeste Tiago Atacante do Bahia

O baiano Tiago Souza de Jesus Carvalho chegou ao clube no dia 2 de outubro de 2020. Com 15 anos, o garoto se tornou um Pivete de Aço e foi se desenvolvendo na base tricolor. Foi somente em 2023 que chegou enfim a chance de fazer seus primeiros minutos no time profissional. Na época, o Bahia usou uma equipe alternativa nas últimas duas rodadas do Campeonato Baiano. Contra o Doce Mel, Tiago saiu do banco aos 61 minutos, dando início à sua caminhada no clube.

Ainda em 2023, o atacante entrou em campo mais uma vez, enquanto no ano seguinte fez sete aparições pelo clube tricolor. Ainda sem contribuir diretamente com gols, a virada de chave chegou na atual temporada. Diante do Jacobina, no Campeonato Baiano, balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Bahia. Desde então, foram mais quatro tentos anotados e duas assistências, o que coloca 2025 como ano mais produtivo de sua carreira.

O último gol, marcado diante do Ceará, adiciona ainda mais importância ao jogador pelo fato de Tiago ser decisivo. Das sete participações em gols no ano, o camisa 77 abriu o placar em dois triunfos da equipe na temporada e marcou duas vezes diante do Náutico, tanto o de empate quanto o da virada. Além disso, foi dele o passe que colocou Michel Araújo em condições de fazer o gol do triunfo contra o Vitória, pelo Brasileirão.

“Tudo isso que vem acontecendo durante os jogos é fruto de muito trabalho e dedicação nos treinamentos. A decisão de ser titular ou reserva é do professor Rogério Ceni, mas eu estou pronto para entrar a qualquer momento e ajudar o Bahia em grandes competições”, destacou.

Com 21 aparições na atual temporada com a camisa tricolor, Tiago já tem mais gols marcados que Cauly, Everton Ribeiro, Ademir e outros jogadores que atuam do meio para frente. Em relação aos companheiros de ataque, só não supera Lucho Rodríguez, Willian José e Erick Pulga. A versatilidade foi outra característica mostrada pelo atacante, que já foi usado tanto como centroavante quanto como atacante de beirada.