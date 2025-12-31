Acesse sua conta
Motoboy e mãe de PM são mortos em ataque a tiros em ponto de ônibus de Salvador

Criminosos em motocicleta abriram fogo contra grupo; alvo seria o motoboy

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 11:58

Motoboy e mãe de PM foram mortos em ataque
Motoboy e mãe de PM foram mortos em ataque Crédito: Reprodução

Um ataque a tiros deixou duas pessoas mortas e outras duas feridas na tarde desta terça-feira (30), no bairro de Castelo Branco, em Salvador. A ação criminosa ocorreu por volta das 15h, na Rua Vitorino Alves Moitinho, nas proximidades de um ponto de ônibus, e provocou correria entre moradores da região.

De acordo com informações iniciais, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta e efetuaram diversos disparos contra um grupo de pessoas. Um motoboy, identificado como Gabriel, seria o principal alvo do atentado. Ele tentou fugir e chegou a correr, mas não resistiu aos ferimentos e morreu dentro do posto médico.

Outra vítima fatal foi Solange Francisca de 62 anos, atingida na região do rosto durante o ataque. Ela era mãe de um policial militar e morreu ainda no local. Outras duas pessoas também foram baleadas, receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhadas para unidades hospitalares. Segundo a polícia, ambas não correm risco de morte.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que uma guarnição da 47ª Companhia Independente (47ª CIPM) foi acionada após relatos de disparos de arma de fogo. No local, os agentes encontraram quatro pessoas feridas, sendo que duas já estavam sem sinais vitais, com os óbitos constatados ainda na via pública.

Após o crime, o policiamento foi reforçado na região, inclusive com o apoio do helicóptero do Grupamento Aéreo da PM (Graer), que realizou rondas na tentativa de localizar os suspeitos. A área foi isolada para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) investiga o caso. Guias de perícia e necropsia foram expedidas, e diligências seguem em andamento para esclarecer a autoria e a motivação do ataque.

