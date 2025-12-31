Acesse sua conta
Preço do gás de cozinha vai aumentar na Bahia a partir de janeiro

Novo valor entra em vigor nesta sexta-feira (2)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 13:25

Gás de cozinha
Gás de cozinha Crédito: Joa Souza/ Shutterstock

Os baianos vão entrar no ano de 2026 com um novo reajuste no valor do gás de cozinha. De acordo com informações do Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia (Sinrevgas), o produto deve subir cerca de R$ 5,00. O novo valor entra em vigor a partir desta sexta-feira (2), visto que o dia 1º é feriado de Confraternização Universal.

Segundo o sindicato, o reajuste no valor do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) é impulsionado por dois fatores. O primeiro deles é o aumento da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Em setembro deste ano, o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), do Ministério da Fazenda, definiu que, a partir de 1º de janeiro de 2026, a cobrança do ICMS sairia de R$ 1,39 para R$ 1,47 por quilo do gás, o que representa um aumento de cerca de R$ 1,04 por botijão.

A segunda razão é um aumento da fonte baiana de gás, a empresa Acelen, responsável pela Refinaria de Mataripe. “A Acelen reajustou em R$ 1,00, porém, da parte das distribuidoras, R$ 0,40. Chega para o revendedor R$ 1,40 em suprimentos e R$ 1,04 em imposto. Adicionado a isso, há o aumento do custo da força de trabalho (aumento de salários), que terá um reflexo direto nos preços de R$ 5,00”, explicou o presidente do sindicato, Robério Souza.

Na capital baiana, até a o início da tarde desta quarta-feira (31), o preço do botijão de gás varia entre R$ 125,00 e R$ 165,00, segundo a plataforma Preço da Hora, que reúne dados de milhares preços extraídos das notas fiscais eletrônicas do estado da Bahia. O valor médio ficou em R$ 141,00.

