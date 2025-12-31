Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 14:33
A partir da próxima segunda-feira (5), passa a valer o novo decreto que institui a gratuidade no transporte público de Alagoinhas, município localizado no centro-norte da Bahia. A medida será aplicada aos domingos e feriados, beneficiando moradores e visitantes da cidade.
O decreto da Tarifa Zero foi assinado nesta terça-feira (30) pelo Poder Executivo municipal. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso ao transporte público, promover maior mobilidade urbana e gerar economia para a população.
De acordo com o prefeito Gustavo Carmo (PSD), a ação representa um avanço nas políticas de inclusão social do município. “Queremos que todos os alagoinhenses e turistas possam desfrutar de nossa cidade, visitar suas famílias, acessar espaços de lazer e cultura, independentemente de sua condição financeira. É um investimento no bem-estar e na qualidade de vida da nossa população, e uma forma de tornar Alagoinhas mais dinâmica e acessível para todos”, destacou.