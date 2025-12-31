Acesse sua conta
Cidade baiana oferece transporte público gratuito a partir de janeiro

Tarifa Zero será aplicada aos domingos e feriados

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 14:33

Ônibus em Alagoinhas
Ônibus em Alagoinhas Crédito: Reprodução/Prefeitura de Alagoinhas

A partir da próxima segunda-feira (5), passa a valer o novo decreto que institui a gratuidade no transporte público de Alagoinhas, município localizado no centro-norte da Bahia. A medida será aplicada aos domingos e feriados, beneficiando moradores e visitantes da cidade.

O decreto da Tarifa Zero foi assinado nesta terça-feira (30) pelo Poder Executivo municipal. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso ao transporte público, promover maior mobilidade urbana e gerar economia para a população.

De acordo com o prefeito Gustavo Carmo (PSD), a ação representa um avanço nas políticas de inclusão social do município. “Queremos que todos os alagoinhenses e turistas possam desfrutar de nossa cidade, visitar suas famílias, acessar espaços de lazer e cultura, independentemente de sua condição financeira. É um investimento no bem-estar e na qualidade de vida da nossa população, e uma forma de tornar Alagoinhas mais dinâmica e acessível para todos”, destacou.

