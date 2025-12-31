PARIPE

Traficante foragido é preso em praia de Salvador

Homem foi encontrado na faixa de areia

Elaine Sanoli

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 14:59

Traficante foi preso por meio do helicóptero da PM Crédito: Divulgação

Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso pela Polícia Militar na Praia de São Tomé de Paripe, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (31). Ele é investigado pelo crime de tráfico de drogas.

A ação foi realizada pelo Grupamento Aéreo da Polícia Militar (GRAER), em conjunto com a 19ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). O suspeito foi identificado por meio do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), que emitiu um alerta ao Centro Integrado de Comunicações (CICOM).

A informação foi repassada à tripulação do helicóptero Guardião 01, que realizava patrulhamento na região durante a Operação Dominus Areae.

De posse das coordenadas, a unidade aérea iniciou uma varredura sistemática e localizou rapidamente o homem na faixa de areia. Os operadores aerotáticos realizaram o desembarque da aeronave em baixa altura para efetuar a abordagem e a detenção do suspeito com segurança.