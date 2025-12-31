Traficante foragido é preso em praia de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 14:59
Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso pela Polícia Militar na Praia de São Tomé de Paripe, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (31). Ele é investigado pelo crime de tráfico de drogas.
A ação foi realizada pelo Grupamento Aéreo da Polícia Militar (GRAER), em conjunto com a 19ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). O suspeito foi identificado por meio do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), que emitiu um alerta ao Centro Integrado de Comunicações (CICOM).
A informação foi repassada à tripulação do helicóptero Guardião 01, que realizava patrulhamento na região durante a Operação Dominus Areae.
Polícia Militar em ação
De posse das coordenadas, a unidade aérea iniciou uma varredura sistemática e localizou rapidamente o homem na faixa de areia. Os operadores aerotáticos realizaram o desembarque da aeronave em baixa altura para efetuar a abordagem e a detenção do suspeito com segurança.
Após a captura, o homem foi entregue às equipes em solo da 19ª CIPM e encaminhado à delegacia competente, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.