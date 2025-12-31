Acesse sua conta
Traficante foragido é preso em praia de Salvador

Homem foi encontrado na faixa de areia

  Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 14:59

Traficante foi preso por meio do helicóptero da PM
Traficante foi preso por meio do helicóptero da PM

Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso pela Polícia Militar na Praia de São Tomé de Paripe, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (31). Ele é investigado pelo crime de tráfico de drogas.

A ação foi realizada pelo Grupamento Aéreo da Polícia Militar (GRAER), em conjunto com a 19ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). O suspeito foi identificado por meio do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), que emitiu um alerta ao Centro Integrado de Comunicações (CICOM).

A informação foi repassada à tripulação do helicóptero Guardião 01, que realizava patrulhamento na região durante a Operação Dominus Areae.

De posse das coordenadas, a unidade aérea iniciou uma varredura sistemática e localizou rapidamente o homem na faixa de areia. Os operadores aerotáticos realizaram o desembarque da aeronave em baixa altura para efetuar a abordagem e a detenção do suspeito com segurança.

Após a captura, o homem foi entregue às equipes em solo da 19ª CIPM e encaminhado à delegacia competente, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

