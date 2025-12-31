TRANSPORTE PÚBLICO

Cinco novas linhas de ônibus são criadas em Salvador

Mudanças entram em vigor a partir deste sábado (03)

Elaine Sanoli

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 15:30

Ônibus em Salvador Crédito: Ascom/Semob

A partir deste sábado (03), o transporte público de Salvador passará a contar com cinco novas linhas de ônibus. Além dos novos itinerários, linhas já existentes serão ajustadas para redistribuir a oferta, melhorar a cobertura dos trajetos e ampliar as opções de deslocamento para os usuários, especialmente a partir das estações da Lapa e de Pirajá.

O atendimento às regiões de Itapuã e Praia do Flamengo será reestruturado com a criação de três novas linhas que passam a absorver demandas anteriormente atendidas pela linha 1005. A principal delas é a 0145 – Lapa x Itapuã/Praia do Flamengo (via Centenário), que terá base na Lapa e assume o atendimento que deixará de ser realizado pela linha original. A Avenida Centenário passa a contar com o novo atendimento sentido Orla/Itapuã.

Para complementar a operação, também são criadas a 0145-01 – Praia do Flamengo/Itapuã x Lapa (via Centenário) e a 0145-02 – Lapa x Itapuã/Praia do Flamengo (via Centenário), garantindo ajustes na oferta conforme dias úteis, finais de semana e feriados.

Com essa readequação, a linha 1005 – Lapa x Itapuã/Praia do Flamengo deixa de atender a região da Vasco da Gama, que já conta com o sistema BRT Salvador onde os usuários podem fazer a integração, além da linha 1007 – Jardim das Margaridas x Lapa que dá atendimento para a região da orla sentido Itapuã. Já as linhas derivadas 1005-01 e 1005-02 têm seus serviços substituídos pelas novas 0145-01 e 0145-02, respectivamente.

Na Estação Pirajá, a readequação do sistema resulta na criação de dois novos atendimentos. A 1358 – Estação Pirajá x Campo Grande/Barra (via Sete Portas) passa a atender destinos como Sete Portas, Comércio, Campo Grande e Barra, enquanto a 1359 – Estação Pirajá x Rio Vermelho (via STIEP) reorganiza o acesso às regiões do Rio Vermelho, Largo da Mariquita e STIEP. A nova linha também passa a atender a região do Hospital da Bahia pela Avenida Magalhães Neto, no sentido Rio Vermelho.

Com essas mudanças, a linha 1340 – Estação Pirajá x Barra 1 tem seu atendimento redistribuído entre as novas linhas, de acordo com o destino do usuário. Já a linha 1341 – Estação Pirajá x Barra 2 passa por ajustes que orientam a integração com o sistema BRT para acesso a diferentes regiões da cidade.

A linha 1388 – Estação Pirajá x Barra 3 mantém o itinerário atual, passando apenas por alteração de nomenclatura, que passa a ser 1388 – Estação Pirajá x Ondina/Barra, sem mudança de código.

Confira o trajeto completo de cada uma das novas linhas

0145 – Lapa x Itapuã/Praia do Flamengo:

IDA (sentido bairro) – Terminal da Lapa, Avenida Vale do Tororó, Praça Doutor João Mangabeira, Avenida Centenário, Rua Airosa Galvão, Avenida Oceânica, Rua da Paciência, Rua Guedes Cabral, Praça Colombo, Largo da Mariquita, Rua Odilon Santos, Marquês de Monte Santo, Avenida Amaralina, Avenida Octávio Mangabeira, Rua Aristides Milton, Ladeira do Abaeté, Ladeira do Mirante, antigo Terminal de Itapuã, Rua Paulo Souto, Ladeira do Mirante, Ladeira do Abaeté, Rua Aristides Milton, Rua Prof. Souza Brito, Rua Farol de Itapuã, Rua Curva do Vinícius, Avenida Gen. Severino Filho, Alameda Praia de Camburiú Rua Cap. Melo, Rua Missionário Otto Nelson, Rua José Augusto Tourinho Dantas, Rua Prof. Antônio Augusto Machado (antigo Terminal da Praia do Flamengo).

VOLTA (sentido Lapa) – Rua Prof. Antônio Augusto Machado (antigo Terminal da Praia do Flamengo), Rua Adolfo Leitão Guerra, Rua Thales de Azevedo, Rua Prof. Dalmo Pontual, Rua Des. Manoel de Andrade Teixeira, Alameda Cabo Frio, Rua José Augusto Tourinho Dantas, Rua Missionário Otto Nelson, Rua Cap. Melo, Alameda Praia de Guaratuba, Alameda Praia de Guarapari, Avenida Mãe Stella de Oxóssi, Avenida Gen. Severino Filho, Rua Curva do Vinícius, Rua Carlos Drummond de Andrade, Rua Prof. Souza Brito, Ladeira do Abaeté, Ladeira do Mirante, antigo Terminal de Itapuã, Rua Paulo Souto, Ladeira do Mirante, Ladeira do Abaeté, Rua Aristides Milton, Avenida Octávio Mangabeira, Rua Carimbamba, Avenida Octávio Mangabeira, Rua Fernando Menezes de Góes, Avenida Octávio Mangabeira, Avenida Manoel Dias da Silva, Rua Prof. Oséas Santos, Rua Visconde de Itaborahy, Rua Oswaldo Cruz, Largo da Mariquita, Praça Colombo, Rua João Gomes, Largo de Santana, Rua da Paciência, Avenida Oceânica, Avenida Pres. Vargas, Avenida Oceânica, Rua Francisco Otaviano, Rua Miguel Burnier, Avenida Centenário, Praça Doutor João Mangabeira, Avenida Vale do Tororó, Terminal da Lapa.

0145-01 – Praia do Flamengo/Itapuã x Lapa:

IDA (sentido bairro – Lapa) – Rua Prof. Antônio Augusto Machado (antigo Terminal da Praia do Flamengo), Rua Adolfo Leitão Guerra, Rua Thales de Azevedo, Rua Prof. Dalmo Pontual, Rua Des. Manoel de Andrade Teixeira, Alameda Cabo Frio, Rua José Augusto Tourinho Dantas, Rua Missionário Otto Nelson, Rua Cap. Melo, Alameda Praia de Guaratuba, Alameda Praia de Guarapari, Avenida Mãe Stella de Oxóssi, Avenida Gen. Severino Filho, Rua Curva do Vinícius, Rua Carlos Drummond de Andrade, Rua Prof. Souza Brito, Ladeira do Abaeté, Ladeira do Mirante, antigo Terminal de Itapuã, Rua Paulo Souto, Ladeira do Mirante, Ladeira do Abaeté, Rua Aristides Milton, Avenida Octávio Mangabeira, Rua Carimbamba, Avenida Octávio Mangabeira, Rua Fernando Menezes de Góes, Avenida Octávio Mangabeira, Avenida Manoel Dias da Silva, Rua Prof. Oséas Santos, Rua Visconde de Itaborahy, Rua Oswaldo Cruz, Largo da Mariquita, Praça Colombo, Rua João Gomes, Largo de Santana, Rua da Paciência, Avenida Oceânica, Avenida Pres. Vargas, Avenida Oceânica, Rua Francisco Otaviano, Rua Miguel Burnier, Avenida Centenário, Praça Doutor João Mangabeira, Avenida Vale do Tororó, Terminal da Lapa.

0145-02 – Lapa x Itapuã/Praia do Flamengo:

IDA (sentido Lapa – bairro) – Terminal da Lapa, Avenida Vale do Tororó, Praça Doutor João Mangabeira, Avenida Centenário, Rua Airosa Galvão, Avenida Oceânica, Rua da Paciência, Rua Guedes Cabral, Praça Colombo, Largo da Mariquita, Rua Odilon Santos, Marquês de Monte Santo, Avenida Amaralina, Avenida Octávio Mangabeira, Rua Aristides Milton, Ladeira do Abaeté, Ladeira do Mirante, antigo Terminal de Itapuã, Rua Paulo Souto, Ladeira do Mirante, Ladeira do Abaeté, Rua Aristides Milton, Rua Prof. Souza Brito, Rua Farol de Itapuã, Rua Curva do Vinícius, Avenida Gen. Severino Filho, Alameda Praia de Camburiú Rua Cap. Melo, Rua Missionário Otto Nelson, Rua José Augusto Tourinho Dantas, Rua Prof. Antônio Augusto Machado (antigo Terminal da Praia do Flamengo).

1358 – Estação Pirajá x Campo Grande/Barra (via Sete Portas):

IDA (sentido bairro) – Estação Pirajá, Rua da Indonésia, Estrada de Campinas, BR324, Avenida Barros Reis, Largo do Retiro, Avenida Barros Reis, Rótula do Abacaxi, Avenida Heitor Dias, Largo Dois Leões, Rua Cônego Pereira, Largo da Sete Portas, Avenida José Joaquim Seabra, Acesso Avenida Presidente Castelo Branco, Túnel Américo Simas, Avenida Presidente Castelo Branco, Rua Estrada de Israel, Avenida da França, Rua da Bélgica, Avenida Estados Unidos, Praça da Inglaterra, Rua Pinto Martins, Ladeira da Montanha, Rua Carlos Gomes, Avenida sete de Setembro, Largo do Campo Grande, Avenida São Jorge, Avenida Reitor Miguel Calmon, Ladeira da Gabriela, Avenida Princesa Leopoldina, Avenida Princesa Isabel, Largo do Porto da Barra, Avenida Sete de Setembro, Rua Afonso Celso, Rua Miguel Burnier.

VOLTA (sentido Lapa) – Avenida Centenário, Viaduto dos Reis Católicos, Avenida Reitor Miguel Calmon, Avenida Lafayete Coutinho, Praça Maria Felipa, Rua Miguel Calmon, Avenida Jequitaia, Acesso Túnel Américo Simas, Túnel Américo Simas, Avenida Presidente Castelo Branco, Acesso ao Aquidabã, Avenida José Joaquim Seabra, Largo da Sete Portas, Rua Cônego Pereira, Largo Dois Leões, Avenida Heitor Dias, Rótula do Abacaxi, Avenida Barros Reis, Largo do Retiro, Avenida Barros Reis, BR324, Rua do Afeganistão, Rua da Estação Nova Esperança, Estação Pirajá.

1359 – Estação Pirajá x Rio Vermelho (via STIEP):

IDA (sentido bairro) – Estação Pirajá, Rua da Indonésia, Estrada de Campinas, BR324, Acesso Norte, Avenida Antônio Calos Magalhães, marginal da Avenida Antônio Calos Magalhães, retorno sob a Estação BRT Hiper, Avenida Antônio Calos Magalhães, Avenida Tancredo Neves, Avenida Prof. Magalhães Neto, 1º retorno após Hospital da Bahia, Avenida Prof. Magalhães Neto, Avenida Tancredo Neves, Rua dr. José Peroba, Rua Arthur de Azevedo Machado, Rua Adelaide Fernandes da Costa, Avenida Octávio Mangabeira, Rua Fernando Menezes de Góes, Avenida Octávio Mangabeira, Avenida Manoel Dias da Silva, Rua Prof. Oséas Santos, Rua Visconde de Itaborahy, Rua Oswaldo Cruz, Largo da Mariquita.