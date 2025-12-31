PEGAS PELO BODYSCAN

Escondidas na panturrilha: cinco mulheres são presas ao tentar entrar com drogas em presídio de Salvador

Caso aconteceu na Cadeia Pública de Salvador, na terça-feira (30)

Monique Lobo

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 16:26

Cinco visitantes foram presas tentando entrar na Cadeia Pública com as drogas Crédito: Divulgação/Seap

Cinco mulheres foram flagradas tentando entrar com quase 1 kg de drogas na Cadeia Pública de Salvador, na terça-feira (30). As cinco visitantes foram presas.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), as mulheres tentaram burlar a fiscalização com o material amarrado nas panturrilhas.

Mulheres são presas tentanto entrar em presídio com drogas nas panturrilhas 1 de 4

Com elas, foram apreendidas aproximadamente 954 g de substância análoga à maconha, cerca de 40 g de substância análoga à cocaína, aproximadamente 4 g de substância análoga ao haxixe e cerca de 1 litro de bebida alcoólica.