Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Escondidas na panturrilha: cinco mulheres são presas ao tentar entrar com drogas em presídio de Salvador

Caso aconteceu na Cadeia Pública de Salvador, na terça-feira (30)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 16:26

Cinco visitantes foram presas tentando entrar na Cadeia Pública com as drogas
Cinco visitantes foram presas tentando entrar na Cadeia Pública com as drogas Crédito: Divulgação/Seap

Cinco mulheres foram flagradas tentando entrar com quase 1 kg de drogas na Cadeia Pública de Salvador, na terça-feira (30). As cinco visitantes foram presas.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), as mulheres tentaram burlar a fiscalização com o material amarrado nas panturrilhas.

Mulheres são presas tentanto entrar em presídio com drogas nas panturrilhas

Mulheres tentam entrar em presídio de Salvador com drogas nas panturrilhas por Divulgação/Seap
Mulheres tentam entrar em presídio de Salvador com drogas nas panturrilhas por Divulgação/Seap
Mulheres tentam entrar em presídio de Salvador com drogas nas panturrilhas por Divulgação/Seap
Mulheres tentam entrar em presídio de Salvador com drogas nas panturrilhas por Divulgação/Seap
1 de 4
Mulheres tentam entrar em presídio de Salvador com drogas nas panturrilhas por Divulgação/Seap

Com elas, foram apreendidas aproximadamente 954 g de substância análoga à maconha, cerca de 40 g de substância análoga à cocaína, aproximadamente 4 g de substância análoga ao haxixe e cerca de 1 litro de bebida alcoólica.

As drogas foram descobertas durante o procedimento de revista corporal realizado por meio do BodyScan. As mulheres e o material apreendido foram encaminhados à Central de Flagrantes.

Leia mais

Imagem - Motorista do DPT é preso suspeito de roubar drogas apreendidas em rabecão na Bahia

Motorista do DPT é preso suspeito de roubar drogas apreendidas em rabecão na Bahia

Imagem - Mulher é presa após tentar entrar com drogas nas partes íntimas em presídio

Mulher é presa após tentar entrar com drogas nas partes íntimas em presídio

Imagem - Mulher é detida ao tentar entrar com drogas nas partes íntimas em presídio na Bahia

Mulher é detida ao tentar entrar com drogas nas partes íntimas em presídio na Bahia

Tags:

Drogas Maconha Cadeia Cocaina Presídio Panturrilhas

Mais recentes

Imagem - Metanol: prefeitura de cidade baiana proíbe venda e consumo de bebidas destiladas

Metanol: prefeitura de cidade baiana proíbe venda e consumo de bebidas destiladas
Imagem - Ferry-boat tem fila intensa e espera de mais de 3h no Réveillon

Ferry-boat tem fila intensa e espera de mais de 3h no Réveillon
Imagem - Cinco novas linhas de ônibus são criadas em Salvador

Cinco novas linhas de ônibus são criadas em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - O Sol domina o Baralho Cigano desta quarta-feira (31 de dezembro): clareza, consciência e fechamento iluminado
01

O Sol domina o Baralho Cigano desta quarta-feira (31 de dezembro): clareza, consciência e fechamento iluminado

Imagem - Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada
02

Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada

Imagem - Fuja do branco no Réveillon: as 4 cores ideais para você usar na virada do ano
03

Fuja do branco no Réveillon: as 4 cores ideais para você usar na virada do ano

Imagem - É de graça! Confira a ordem das atrações do último dia do Virada Salvador 2026
04

É de graça! Confira a ordem das atrações do último dia do Virada Salvador 2026