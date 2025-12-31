Escondidas na panturrilha: cinco mulheres são presas ao tentar entrar com drogas em presídio de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 16:26
Cinco mulheres foram flagradas tentando entrar com quase 1 kg de drogas na Cadeia Pública de Salvador, na terça-feira (30). As cinco visitantes foram presas.
De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), as mulheres tentaram burlar a fiscalização com o material amarrado nas panturrilhas.
Mulheres são presas tentanto entrar em presídio com drogas nas panturrilhas
Com elas, foram apreendidas aproximadamente 954 g de substância análoga à maconha, cerca de 40 g de substância análoga à cocaína, aproximadamente 4 g de substância análoga ao haxixe e cerca de 1 litro de bebida alcoólica.
As drogas foram descobertas durante o procedimento de revista corporal realizado por meio do BodyScan. As mulheres e o material apreendido foram encaminhados à Central de Flagrantes.