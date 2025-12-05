CRIME

Mulher é detida ao tentar entrar com drogas nas partes íntimas em presídio na Bahia

Visitante iria encontrar detento dentro do conjunto penal

Maysa Polcri

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 15:52

Apreensão foi feita por funcionários do conjunto penal Crédito: Divulgação

Uma mulher foi flagrada tentando entrar no Conjunto Penal de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, escondendo drogas nas partes íntimas. A visitante foi flagrada pelas imagens do equipamento bodyscan durante o procedimento de revista na portaria.

A mulher, que estava visitando um interno da unidade, tentou burlar o protocolo de segurança da unidade prisional ao introduzir material ilícito — substância análoga à maconha — em suas partes íntimas, mas foi interceptada pela equipe de segurança.

As informações foram divulgadas pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap). Segundo a pasta, o material ilícito foi devidamente apreendido e, em seguida, foram adotadas as providências cabíveis, sendo a visitante conduzida à 27ª Delegacia Territorial de Itinga/Lauro de Freitas para adoção das medidas previstas em lei.