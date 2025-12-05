Mulher é detida ao tentar entrar com drogas nas partes íntimas em presídio na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 15:52
Uma mulher foi flagrada tentando entrar no Conjunto Penal de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, escondendo drogas nas partes íntimas. A visitante foi flagrada pelas imagens do equipamento bodyscan durante o procedimento de revista na portaria.
A mulher, que estava visitando um interno da unidade, tentou burlar o protocolo de segurança da unidade prisional ao introduzir material ilícito — substância análoga à maconha — em suas partes íntimas, mas foi interceptada pela equipe de segurança.
As informações foram divulgadas pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap). Segundo a pasta, o material ilícito foi devidamente apreendido e, em seguida, foram adotadas as providências cabíveis, sendo a visitante conduzida à 27ª Delegacia Territorial de Itinga/Lauro de Freitas para adoção das medidas previstas em lei.
Conforme a Lei de Drogas, a pessoa que tenta entrar com drogas em estabelecimento prisional pode ser condenada de 5 a 15 anos de reclusão com aumento de um sexto a dois terços de pena