Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher é detida ao tentar entrar com drogas nas partes íntimas em presídio na Bahia

Visitante iria encontrar detento dentro do conjunto penal

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 15:52

Apreensão foi feita por funcionários do conjunto penal
Apreensão foi feita por funcionários do conjunto penal Crédito: Divulgação

Uma mulher foi flagrada tentando entrar no Conjunto Penal de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, escondendo drogas nas partes íntimas. A visitante foi flagrada pelas imagens do equipamento bodyscan durante o procedimento de revista na portaria.

A mulher, que estava visitando um interno da unidade, tentou burlar o protocolo de segurança da unidade prisional ao introduzir material ilícito — substância análoga à maconha — em suas partes íntimas, mas foi interceptada pela equipe de segurança.

Leia mais

Imagem - Traficante baiano que fugiu de presídio em Feira de Santana é preso em casa de luxo em SC

Traficante baiano que fugiu de presídio em Feira de Santana é preso em casa de luxo em SC

Imagem - Maior presídio da Bahia tem celas enferrujadas, revista ineficaz e superlotação: ‘Abandono’

Maior presídio da Bahia tem celas enferrujadas, revista ineficaz e superlotação: ‘Abandono’

Imagem - Captação de som e videomonitoramento: saiba como é o presídio de segurança máxima para onde foram os chefes do CV

Captação de som e videomonitoramento: saiba como é o presídio de segurança máxima para onde foram os chefes do CV

As informações foram divulgadas pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap). Segundo a pasta, o material ilícito foi devidamente apreendido e, em seguida, foram adotadas as providências cabíveis, sendo a visitante conduzida à 27ª Delegacia Territorial de Itinga/Lauro de Freitas para adoção das medidas previstas em lei.

Conforme a Lei de Drogas, a pessoa que tenta entrar com drogas em estabelecimento prisional pode ser condenada de 5 a 15 anos de reclusão com aumento de um sexto a dois terços de pena

Mais recentes

Imagem - Ufba notifica empresa de limpeza por irregularidades e suspeita de assédio

Ufba notifica empresa de limpeza por irregularidades e suspeita de assédio
Imagem - Guia turístico que roubava câmeras e celulares em destino paradisíaco da Bahia é preso

Guia turístico que roubava câmeras e celulares em destino paradisíaco da Bahia é preso
Imagem - Mansão em Guarajuba vai a leilão por R$ 2,5 milhões para pagar dívida trabalhista

Mansão em Guarajuba vai a leilão por R$ 2,5 milhões para pagar dívida trabalhista

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta-feira (5 de dezembro) alerta 3 signos: pare tudo e dê atenção a sua saúde, o alerta está dado
02

Anjo da Guarda desta sexta-feira (5 de dezembro) alerta 3 signos: pare tudo e dê atenção a sua saúde, o alerta está dado

Imagem - Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão
03

Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão

Imagem - Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda
04

Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda