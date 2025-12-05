Acesse sua conta
Guia turístico que roubava câmeras e celulares em destino paradisíaco da Bahia é preso

O suspeito foi localizado durante diligências realizadas no arquipélago de Tinharé, onde está localizado Morro de São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 16:03

Um homem de 37 anos, foragido da Justiça pelo crime de roubo, foi preso nessa quinta-feira (4), no distrito da Gamboa, no arquipélago de Tinharé, no município de Cairu. A captura foi realizada por investigadores da Delegacia Territorial, durante diligências preventivas realizadas na região antes do início do Festival de Morro de São Paulo.

De acordo com as investigações, ele trabalhava como guia e tinha mandado de prisão preventiva, sendo localizado enquanto os policiais atuavam em ações de reforço operacional na ilha. O homem é investigado por roubar celulares, câmeras e outros objetos pessoais na região. Após a prisão, ele foi encaminhado para a cidade de Valença, onde permanece custodiado à disposição da Justiça.

