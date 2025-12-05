CILADA

Guia turístico que roubava câmeras e celulares em destino paradisíaco da Bahia é preso

O suspeito foi localizado durante diligências realizadas no arquipélago de Tinharé, onde está localizado Morro de São Paulo

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 16:03

Guia turístico que roubava câmeras e celulares em destino paradisíaco da Bahia é preso Crédito: Divulgação/PC

Um homem de 37 anos, foragido da Justiça pelo crime de roubo, foi preso nessa quinta-feira (4), no distrito da Gamboa, no arquipélago de Tinharé, no município de Cairu. A captura foi realizada por investigadores da Delegacia Territorial, durante diligências preventivas realizadas na região antes do início do Festival de Morro de São Paulo.