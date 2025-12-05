Acesse sua conta
Idoso de 77 anos é autuado em flagrante por manter cativeiro ilegal de aves silvestres

Ao todo, 16 pássaros foram resgatados do local

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 16:50

Aves silvestres foram encontradas em cativeiro ilegal na zona rural de Planalto
Aves silvestres foram encontradas em cativeiro ilegal na zona rural de Planalto Crédito: Divulgação/PC-BA

Um cativeiro ilegal de aves silvestre com 16 pássaros foi desmantelado pela polícia, na última quarta-feira (3), no povoado de Duas Vendas, que fica na zona rural de Planalto, no Sudoeste baiano.

Um homem de 77 anos e outro de 25 anos foram autuados em flagrante no local. Os agentes da Delegacia Territorial (Dt/Planalto) chegaram ao local após denúncias anônimas sobre a manutenção irregular da fauna.

Cativeiro ilegal foi encontrado na zona rural de Planalto

Aves silvestres foram encontradas em cativeiro ilegal na zona rural de Planalto por Divulgação/PC-BA
Aves silvestres foram encontradas em cativeiro ilegal na zona rural de Planalto por Divulgação/PC-BA
1 de 2
Aves silvestres foram encontradas em cativeiro ilegal na zona rural de Planalto por Divulgação/PC-BA

As aves foram encontradas em duas residências. Além disso, os policiais encontraram diversas gaiolas onde os animais eram mantidos. Entre as espécies resgatadas estavam canários, caboclo-lino, azulão, coleiras, estevão, bigode e papa-capim.

Todos as aves e o material recolhido foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Vitória da Conquista, onde os animais receberão os cuidados para a reabilitação.

Os dois homens vão responder em liberdade.

