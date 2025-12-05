Idoso de 77 anos é autuado em flagrante por manter cativeiro ilegal de aves silvestres

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 16:50
Um cativeiro ilegal de aves silvestre com 16 pássaros foi desmantelado pela polícia, na última quarta-feira (3), no povoado de Duas Vendas, que fica na zona rural de Planalto, no Sudoeste baiano.
Um homem de 77 anos e outro de 25 anos foram autuados em flagrante no local. Os agentes da Delegacia Territorial (Dt/Planalto) chegaram ao local após denúncias anônimas sobre a manutenção irregular da fauna.
Cativeiro ilegal foi encontrado na zona rural de Planalto
As aves foram encontradas em duas residências. Além disso, os policiais encontraram diversas gaiolas onde os animais eram mantidos. Entre as espécies resgatadas estavam canários, caboclo-lino, azulão, coleiras, estevão, bigode e papa-capim.
Todos as aves e o material recolhido foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Vitória da Conquista, onde os animais receberão os cuidados para a reabilitação.
Os dois homens vão responder em liberdade.