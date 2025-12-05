Acesse sua conta
Mansão em Guarajuba vai a leilão por R$ 2,5 milhões para pagar dívida trabalhista

Anúncio de venda foi publicado pelo Tribunal Regional do Trabalho

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 15:40

Venda de imóvel vai pagar dívida
Venda de imóvel vai pagar dívida Crédito: Reprodução

Uma mansão avaliada em R$ 3 milhões, localizada em Guarajuba, litoral de Camaçari, será vendida pela Justiça do Trabalho da Bahia para quitar uma dívida trabalhista. A alienação judicial, como o processo é chamado, faz parte de um processo movido por um ex-funcionário contra uma empresa produtora de eventos. 

Segundo o edital publicado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5), a venda decorre da fase de execução da ação, momento em que o Judiciário toma medidas para garantir o pagamento devido ao trabalhador. Como a empresa e os responsáveis não quitaram o débito reconhecido na Justiça, o imóvel foi identificado, penhorado e colocado à venda.

A medida segue a legislação que permite a utilização de bens dos devedores para arcar com os créditos trabalhistas. O valor da venda será utilizado para pagar o ex-empregado, além de cobrir custas e demais obrigações previstas no processo. A residencial possui três pavimentos, incluindo churrasqueira, piscina, sauna, garagem e casa de caseiro. 

O bem será vendido na modalidade alienação judicial por iniciativa particular, com propostas sendo recebidas entre 15 de dezembro de 2025 e 20 de janeiro de 2026. O lance mínimo é de R$ 2,25 milhões, equivalente a 75% do valor da avaliação atualizada. A mansão foi avaliada em R$ 3 milhões, em agosto deste ano. 

A venda é considerada originária, o que significa que o comprador receberá o imóvel livre de dívidas anteriores, como IPTU, taxas e eventuais débitos condominiais, que serão abatidos diretamente do valor arrecadado. Confira o edital completo aqui

