Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

MPT apura irregularidades trabalhistas em condomínio de Guarajuba

Falhas envolvem a empresa Pithon Raynal Consultoria

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 09:24

Praia de Guarajuba
Praia de Guarajuba Crédito: José Carlos Almeida

O Ministério Público do Trabalho (MPT) na Bahia apura uma série de irregularidades trabalhistas que teriam ocorrido no Condomínio Guarajuba Garden, localizado em Camaçari, na Grande Salvador. As falhas envolvem a empresa Pithon Raynal Consultoria.

De acordo com o MPT, a situação de trabalho envolve um adolescente que teria sofrido uma série de prejuízos a seus direitos trabalhistas, além de estar em situação de trabalho irregular. Também surgiram alegações de trabalho análogo à escravidão.

Há uma ação judicial movida na Justiça do Trabalho em nome do adolescente, representada por uma advogada. Por envolver pessoa vulnerável, o MPT entrou no caso para acompanhar este processo e abriu um procedimento interno para apurar a situação.

A petição inicial da ação é de março. Há uma audiência agendada para este mês. A reportagem tenta contato com a Pithon Raynal Consultoria e Associação Civil dos Moradores do Guarajuba Garden. O espaço segue aberto.

Guarajuba

Guarajuba é uma das praias mais procuradas por Reprodução
Praia de Guarajuba por Reprodução / Redes sociais
Guarajuba por divulgação
Praia de Guarajuba por José Carlos Almeida
1 de 4
Guarajuba é uma das praias mais procuradas por Reprodução

Leia mais

Imagem - MP-BA aciona Embasa por irregularidades no sistema de escoamento sanitário de cidade baiana

MP-BA aciona Embasa por irregularidades no sistema de escoamento sanitário de cidade baiana

Imagem - Trabalhadores de lava jato relatam prejuízo de 50% na diária por falta de água: 'Não conseguimos fazer dinheiro'

Trabalhadores de lava jato relatam prejuízo de 50% na diária por falta de água: 'Não conseguimos fazer dinheiro'

Mais recentes

Imagem - Cajazeiras meu mundo: 8 coisas que só existem em Cajacity

Cajazeiras meu mundo: 8 coisas que só existem em Cajacity
Imagem - Bahia participa de megaoperação interestadual contra o crime

Bahia participa de megaoperação interestadual contra o crime
Imagem - Braço direito de líder da KLV na Bahia entra para o Baralho do Crime da SSP

Braço direito de líder da KLV na Bahia entra para o Baralho do Crime da SSP

MAIS LIDAS

Imagem - Apresentadora ignora despedida de Daniela Lima após demissão da GloboNews e atitude repercute na redação
01

Apresentadora ignora despedida de Daniela Lima após demissão da GloboNews e atitude repercute na redação

Imagem - Bruna Biancardi descobre que estava sendo vigiada e procura a Justiça
02

Bruna Biancardi descobre que estava sendo vigiada e procura a Justiça

Imagem - Influenciadora que achava ter TDAH recebe diagnóstico de Alzheimer aos 48 anos; veja sintomas
03

Influenciadora que achava ter TDAH recebe diagnóstico de Alzheimer aos 48 anos; veja sintomas

Imagem - Por que só 8% dos baianos conseguiram emitir o novo RG no estado
04

Por que só 8% dos baianos conseguiram emitir o novo RG no estado