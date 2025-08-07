INVESTIGAÇÃO

MPT apura irregularidades trabalhistas em condomínio de Guarajuba

Falhas envolvem a empresa Pithon Raynal Consultoria

Millena Marques

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 09:24

Praia de Guarajuba Crédito: José Carlos Almeida

O Ministério Público do Trabalho (MPT) na Bahia apura uma série de irregularidades trabalhistas que teriam ocorrido no Condomínio Guarajuba Garden, localizado em Camaçari, na Grande Salvador. As falhas envolvem a empresa Pithon Raynal Consultoria.

De acordo com o MPT, a situação de trabalho envolve um adolescente que teria sofrido uma série de prejuízos a seus direitos trabalhistas, além de estar em situação de trabalho irregular. Também surgiram alegações de trabalho análogo à escravidão.

Há uma ação judicial movida na Justiça do Trabalho em nome do adolescente, representada por uma advogada. Por envolver pessoa vulnerável, o MPT entrou no caso para acompanhar este processo e abriu um procedimento interno para apurar a situação.

A petição inicial da ação é de março. Há uma audiência agendada para este mês. A reportagem tenta contato com a Pithon Raynal Consultoria e Associação Civil dos Moradores do Guarajuba Garden. O espaço segue aberto.