MPT apura irregularidades trabalhistas em condomínio de Guarajuba

Millena Marques
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 09:24
O Ministério Público do Trabalho (MPT) na Bahia apura uma série de irregularidades trabalhistas que teriam ocorrido no Condomínio Guarajuba Garden, localizado em Camaçari, na Grande Salvador. As falhas envolvem a empresa Pithon Raynal Consultoria.
De acordo com o MPT, a situação de trabalho envolve um adolescente que teria sofrido uma série de prejuízos a seus direitos trabalhistas, além de estar em situação de trabalho irregular. Também surgiram alegações de trabalho análogo à escravidão.
Há uma ação judicial movida na Justiça do Trabalho em nome do adolescente, representada por uma advogada. Por envolver pessoa vulnerável, o MPT entrou no caso para acompanhar este processo e abriu um procedimento interno para apurar a situação.
A petição inicial da ação é de março. Há uma audiência agendada para este mês. A reportagem tenta contato com a Pithon Raynal Consultoria e Associação Civil dos Moradores do Guarajuba Garden. O espaço segue aberto.
Guarajuba