Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Inmet emite alerta amarelo de chuvas intensas para mais de 15 cidades da Bahia

Municípios estão localizados nas regiões extremo oeste e Vale São-Franciscano da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 05:00

O contato direto com a água da chuva contaminada pode favorecer o surgimento de doenças (Imagem: Iara Faga | Shutterstock)
Chuva  Crédito: Iara Faga | Shutterstock

Ao menos 19 cidades da Bahia estão sob o alerta amarelo para a ocorrência de chuvas intensas entre 0h1 e 23h59 deste sábado (3). Os municípios estão localizados nas regiões extremo oeste e Vale São-Franciscano da Bahia.

Veja lista de cidades em alerta

Cidades em alerta amarelo por Reprodução
Cidades em alerta amarelo por Reprodução
Cidades em alerta amarelo por Reprodução
1 de 3
Cidades em alerta amarelo por Reprodução

O alerta amarelo, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica que, durante o período em vigor, há possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos que podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h.

Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta amarelo significa 'Perigo Potencial' para a ocorrência de chuvas intensas.

Tags:

Chuva Bahia Inmet Alerta

Mais recentes

Imagem - Morre uma das vítimas intoxicadas por metanol no interior da Bahia; quatro seguem internadas

Morre uma das vítimas intoxicadas por metanol no interior da Bahia; quatro seguem internadas
Imagem - Cinco novas linhas de ônibus começam a circular em Salvador neste sábado (03)

Cinco novas linhas de ônibus começam a circular em Salvador neste sábado (03)
Imagem - Inscrições para colégio e creche da Polícia Militar abrem nesta segunda (5); veja como participar

Inscrições para colégio e creche da Polícia Militar abrem nesta segunda (5); veja como participar

MAIS LIDAS

Imagem - Andressa Urach anuncia gravação de vídeo íntimo com o filho: ‘Melhor do que esperava’
01

Andressa Urach anuncia gravação de vídeo íntimo com o filho: ‘Melhor do que esperava’

Imagem - Ídolo na Dinamarca, lateral ex-Bahia negocia com time da Série A
02

Ídolo na Dinamarca, lateral ex-Bahia negocia com time da Série A

Imagem - Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso
03

Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso

Imagem - Vitória acerta saída de dois volantes que não ficam no clube para 2026
04

Vitória acerta saída de dois volantes que não ficam no clube para 2026